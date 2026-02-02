CONTEXTO-¿Pueden los atletas transgénero competir en Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina?

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 2 feb (Reuters) - Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina comienzan el viernes y reunirán a los mejores atletas del mundo en el mayor espectáculo de deportes de invierno del planeta. Estos Juegos serán los últimos que se celebren con la normativa actual sobre la elegibilidad ⁠de los atletas transgénero en las categorías femeninas.

Se espera que el ⁠Comité Olímpico Internacional publique en breve unas nuevas directrices universales, que, dice, están diseñadas para proteger el deporte femenino.

¿POR QUÉ ES CONTROVERTIDA LA CUESTIÓN DE LOS ATLETAS TRANSGÉNERO EN DEPORTES DE ÉLITE? La cuestión de los atletas transgénero en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos de alto nivel se ha convertido en un tema controvertido en los últimos ⁠años debido ‌a la falta de normas claras ​y universales que regulen el deporte. Los organismos deportivos han tenido que equilibrar el doble objetivo de proteger la categoría femenina y, al mismo tiempo, permitir la libre participación de todos en ​el deporte sin ningún tipo de discriminación.

Los grupos de defensa de las personas transgénero afirman que excluir a los atletas trans equivale a discriminación.

Los detractores de la inclusión de las ‌personas transgénero en el deporte femenino afirman que el proceso de pasar por la pubertad masculina dota a los ‌atletas de una enorme ventaja musculoesquelética que la transición no mitiga. El año pasado, el presidente ​de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a los atletas transgénero del país competir en eventos universitarios y profesionales en la categoría femenina.

¿PUEDEN LOS ATLETAS TRANSGÉNERO COMPETIR EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS? Sí, según las normas vigentes, los atletas transgénero pueden participar en los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno una vez que hayan sido autorizados para ello por sus respectivas federaciones. Actualmente, corresponde a cada federación deportiva elaborar las normas de participación de los atletas transgénero. No existe una norma universal que regule su participación o elegibilidad en los deportes profesionales.

¿HAY ATLETAS TRANSGÉNERO QUE VAYAN A COMPETIR EN LOS JUEGOS DE MILÁN-CORTINA?

Sí, hay atletas transgénero que competirán en los Juegos de Italia, entre ellos Elis Lundholm, un esquiador sueco de mogul. Lundholm nació mujer y se identifica como hombre. El joven de 23 años competirá en la categoría femenina. Lundholm seguirá siendo elegible para competir en el futuro, independientemente de las restricciones que se impongan a los atletas transgénero, ya que, según ⁠el COI, la participación del sueco "cumple con los criterios de elegibilidad de la FIS (Federación Internacional de Esquí)". "Elis Lundholm compite en la categoría femenina, que se ajusta al sexo de este atleta", declaró el COI a Reuters.

¿EXISTE UNA NORMA UNIVERSAL PARA LA ​PARTICIPACIÓN DE ATLETAS TRANSGÉNERO?

No, actualmente no existe una norma universal sobre la participación de atletas transgénero en deportes profesionales o de élite. El Comité Olímpico Internacional se negó durante mucho tiempo a aplicar cualquier norma universal sobre la participación de personas transgénero en los Juegos.

En 2021, ordenó a las federaciones internacionales que elaboraran sus propias directrices.

Las directrices del COI de 2021 sobre equidad, inclusión y no discriminación sugerían que las federaciones dieran prioridad a la inclusión de los atletas no conformes con su género en la categoría de su elección, sin hacer suposiciones sobre ventajas injustas.

Sin embargo, bajo la presidencia de Kirsty Coventry, el organismo dio un giro de 180 grados en 2025 y decidió tomar la iniciativa en el establecimiento de criterios de elegibilidad, teniendo como consideración principal la equidad de la competición.

El COI ha anunciado que publicará sus nuevas normas sobre la participación de ⁠los atletas transgénero en el primer trimestre de 2026. Según las normas aún vigentes, los atletas transgénero pueden participar en los Juegos Olímpicos.

¿HAY FEDERACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES QUE HAYAN PROHIBIDO LA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS TRANSGÉNERO?

Sí, ​hay varias federaciones deportivas importantes que han restringido la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas. World Rugby prohibió a los atletas transgénero competir a nivel de élite, mientras que World Athletics no permite competir a los atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina.

World Aquatics permite competir a los atletas transgénero que hayan realizado la transición antes de los 12 años, pero no a los que lo hayan hecho después de esa edad. La situación sigue siendo algo confusa en el fútbol, ya ‍que la FIFA aún no ha anunciado la actualización de su política, prometida desde hace tiempo.

Algunas asociaciones individuales, como la Federación Inglesa de Fútbol, han prohibido unilateralmente a los jugadores transgénero competir en competiciones femeninas.

En 2025, el boxeo y el atletismo introdujeron pruebas obligatorias para las atletas de la categoría femenina con el fin de detectar el gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y y desencadena el desarrollo de características masculinas en los mamíferos.

¿QUÉ PASA CON LA PROHIBICIÓN NACIONAL DE TRUMP A LOS ATLETAS TRANSGÉNERO? Trump ha prohibido a los atletas transgénero competir en deportes femeninos en las escuelas de Estados Unidos. Trump, que firmó la orden "Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos" en febrero de 2025, ha ​dicho que no permitirá que los atletas transgénero compitan en los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Tras la decisión de Trump, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también modificó sus normas, prohibiendo a los atletas transgénero participar en deportes femeninos.

¿HAN PARTICIPADO ATLETAS TRANSGÉNERO EN OLIMPIADAS ANTERIORES?

Sí, un pequeño número de atletas abiertamente transgénero han participado en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos. La neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero en competir en una categoría de género diferente a la ‍asignada al nacer cuando la levantadora de pesas participó en la competición femenina de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.