Continental lanza la gama aContact en Estados Unidos para flotas de vehículos autónomos y robotaxis

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Continental ha lanzado la línea de neumáticos aContac, de equipo original para su uso en vehículos sin conductor y que combina tecnologías de neumáticos especialmente desarrolladas que satisfacen los diversos requisitos y áreas de aplicación de las flotas de vehículos autónomos. Los neumáticos son idóneos para robotaxis, vehículos de transporte, servicios de entrega autónomos y, en el futuro, coches privados autónomos. Los neumáticos aContact de Continental pronto saldrán a la vía pública por primera vez en ciudades de Estados Unidos como Las Vegas y San Francisco.

"Los robotaxis autónomos pronto serán parte de nuestra movilidad diaria, junto con los coches tradicionales, las bicicletas y los patinetes eléctricos", ha apuntado el jefe de Investigación y Desarrollo para el negocio de equipo original en Continental Tires, Meletis Xigakis. Continental suministrará sus opciones aContact personalizadas a varios clientes que operan u operarán flotas de vehículos autónomos. Esto requiere diferentes requisitos de calidad y especificaciones tecnológicas de aContact, según el área de aplicación. Sin embargo, las características de seguridad son siempre primordiales, incluidas las distancias de frenado cortas y un manejo superior, incluso en condiciones húmedas.

Además de eso, las demandas impuestas al vehículo pueden variar ampliamente, por ejemplo, si tiene que operar en un tráfico de cercanías agitado, o si se usa para transportar pasajeros del aeropuerto de un lado a otro. Continental tiene en cuenta todas estas variables y adaptará el compuesto de caucho y el diseño de la banda de rodadura en consecuencia.

Los clientes también pueden solicitar neumáticos especiales con una construcción de flanco muy robusta que prolonga su vida útil. Una menor resistencia a la rodadura es otra solicitud común, ya que esto maximiza la autonomía de los vehículos eléctricos autónomos. Para que la experiencia de conducción sea lo más silenciosa posible, Continental también hace un esfuerzo específico para minimizar el ruido de rodadura externo al desarrollar sus neumáticos aContact.

"Continental se compromete a desarrollar tecnologías de neumáticos para la conducción autónoma con un enfoque en la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. También se da la máxima prioridad a los requisitos del cliente y a los campos de aplicación específicos, así como al objetivo de hacer que los productos sean más respetuosos con el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida", ha señalado la compañía.