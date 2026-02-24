Continental Resources afirma que formación de esquisto argentino Vaca Muerta podría ser "otro Pérmian"

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - El director ejecutivo de Continental Resources, Doug Lawler, afirmó el martes que los recursos de petróleo de esquisto de Argentina podrían ser similares a los de la Cuenca Pérmica, el principal yacimiento petrolífero de Estados Unidos.

Las proyecciones de Argentina indican que la producción de petróleo podría alcanzar entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios en los próximos años, pero la petrolera estadounidense cree que el potencial podría ser mayor, según declaró Lawler en la conferencia Energy Aspects en Washington.

"Tiene las características, la calidad de la roca, que fácilmente podría ser otro Permian en nuestra opinión", afirmó.

Vaca Muerta, del tamaño de Bélgica, es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo y se ubica en la provincia de Neuquén, en el oeste de Argentina.

Añadió que Continental estaba evaluando oportunidades para vender gas natural para abastecer de energía a centros de datos. (Reporte de Valerie Volcovici en Washington; escrito por Sheila Dang; traducido por Eliana Raszewski; editado por Walter Bianchi)