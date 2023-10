Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 30 oct (Reuters) - Las filas en estaciones de servicio para cargar naftas seguían el lunes en Argentina, a pesar de que el ministro de Economía alertó que frenará las exportaciones de crudo si no hay una normalización del abastecimiento, una medida que las empresas productoras dicen que no es una solución ante los faltantes.

En apoyo a la amenaza de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, el principal gremio petrolero de Vaca Muerta, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, anunció una huelga para el miércoles si la situación no se normaliza.

"Si el martes el abastecimiento de combustibles no está resuelto, desde el miércoles no van a poder exportar un solo barco más", dijo Massa durante el fin de semana.

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país continuaban las filas para cargar nafta y gasoil en estaciones de servicio, donde en algunas de ellas se dispuso un cupo para racionar las ventas del stock disponible.

Las refinerías de Argentina abastecen el 80% del mercado local, mientras que el resto se completa con importación de combustibles.

El problema surgió ante el parate técnico de una refinería de la petrolera estatal YPF, que no pudo realizar el pago del combustible importado por la escasez de dólares que sufre el banco central y que llevó a establecer un sistema de autorizaciones para importaciones.

En ese contexto, la secretaría de Energía informó que autorizaría la importación de 10 barcos con combustibles para suplir la demanda, que creció por encima de lo normal debido a un fin de semana largo que tuvo mucho movimiento turístico, además del "ruido de una posible devaluación y de aumentos de precios" tras las elecciones presidenciales de hace una semana.

"Además de respaldar incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado por Massa para la medianoche del martes, si las empresas continúan castigando a los argentinos nuestra organización sindical iniciará un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles", sostuvo el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Dos fuentes de firmas petroleras privadas dijeron a Reuters que la amenaza de parar las exportaciones de crudo es una medida "electoralista" que no resuelve el problema ya que la falta de provisión es por un limitante de las refinerías, que están trabajando a capacidad máxima, y no por faltante de crudo.

Frenar las exportaciones generarían un menor ingreso de las divisas que tanto necesita el país para fortalecer sus reservas e impactaría en la intención del Gobierno de alentar las ventas al exterior del sector, que buscó impulsar el mes pasado cuando anunció que las petroleras podrán liquidar parte de sus exportaciones a un tipo de cambio superior al oficial.

"No es un problema de ausencia de crudo, que es lo que se exporta, el problema es que no hay más capacidad de procesamiento con las refinerías que contamos en Argentina", dijo una de las fuentes que pidió no ser identificada.

Por otro lado, la importación de combustibles implica vender a pérdida para los importadores debido a que el Gobierno impuso en agosto, tras una devaluación del 20%, un congelamiento del precio del barril de crudo local en 56 dólares, por debajo de los 88 dólares que se comercializa en el exterior.

"Cuando importan las empresas de refinería van a pérdida por vender en el surtidor por abajo del precio que están comprando", explicó la fuente.

La producción en Vaca Muerta, en Neuquén, alcanzó en los últimos meses niveles récord de producción de petróleo y en la industria sostienen que en marzo la producción no convencional va a superar al convencional por primera vez en la historia.

"Hoy lo que no se puede frenar es el flujo de producción que viene de las cuencas, porque ahí sí vas a tener problemas", sostuvo otra fuente del sector. "No hay desabastecimiento, hay problema de provisión por la escasez de dólares y el congelamiento de precios", concluyó.

(Reporte de Eliana Raszewski. Editado por Lucila Sigal)