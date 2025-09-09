Continúa la selección de jurados en el juicio del hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — Varios posibles miembros del jurado regresaron el martes para un segundo día de selección en el juicio de un hombre acusado de intentar asesinar al entonces candidato Donald Trump mientras jugaba golf el año pasado en el sur de Florida.

A los posibles jurados que están siendo seleccionados para el juicio de Ryan Routh se les preguntó si tenían dificultades que les impidieran servir en el jurado y si podían adherirse a la presunción de inocencia del acusado.

Una mujer levantó la mano y le dijo a la jueza federal de distrito Aileen Cannon que había seguido el caso desde que ocurrió el incidente y que le sería difícil cambiar su opinión.

“Soy MAGA y amo a mi presidente”, dijo la mujer, quien fue una de las 20 personas descartadas del grupo de jurados el martes por la mañana, haciendo referencia a las siglas en inglés del eslogan de campaña de Trump, “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”.

Cannon aprobó la solicitud de Routh para representarse a sí mismo, pero dijo que los abogados designados por el tribunal debían permanecer como asesores de respaldo.

El lunes, durante una audiencia para revisar las preguntas que se harían a los jurados, Cannon desestimó las que Routh quería hacerles por considerarlas irrelevantes. Entre ellas estaban pedir a los jurados sus opiniones sobre Gaza, la conversación sobre que Estados Unidos adquiera Groenlandia y qué harían si estuvieran conduciendo y vieran una tortuga en la carretera.

La jueza aprobó la mayoría de las demás preguntas para los jurados presentadas por los fiscales.

El juicio de Routh comienza casi un año después de que los fiscales dijeran que un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos frustró su intento de disparar al candidato presidencial republicano. Routh, de 59 años, se ha declarado inocente de los cargos de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, agredir a un oficial federal y varias violaciones de las leyes sobre armas de fuego.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a otro atentado contra su vida mientras hacía campaña en Pensilvania. Antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto, el atacante disparó ocho tiros, uno de los cuales rozó la oreja del republicano.

Los fiscales señalaron que Routh planeó metódicamente matar a Trump durante semanas antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el entonces candidato jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club campestre de West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto vio a Routh antes de que Trump apareciera a la vista. Las autoridades dijeron que el acusado apuntó su rifle al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin disparar un tiro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.