Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia orensana. Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en 'X', también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía.

En este sentido, según detalla el Adif, establecieron un plan alternativo de transporte por carretera para trenes Larga y Media Distancia entre Monforte y Ponferrada. Asimismo, los pasajeros del tren Alvia 1625 que cubre el viaje A Coruña-Barcelona serán trasladados por carretera entre Ourense y Ponferrada.

Renfe recuerda que de los trenes que están suprimidos ofrece a los ciudadanos cambios y anulaciones sin gastos.