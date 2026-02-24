Continúan las protestas en las universidades de Irán
Según el canal disidente iraní con sede en Londres, Iran International, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Isfahán se congregaron hoy coreando consignas a favor del Sha, en medio de las tensiones entre Teherán y Washington.
El hijo del Sha, Reza Pahlavi, ha llamado repetidamente a los iraníes a protestar contra la República Islámica.
Un grupo de estudiantes y graduados de universidades de arte iraníes anunció la formación de la denominada "Asociación Nacional de Arte del León y el Sol de Irán", expresando su apoyo a Pahlavi. Estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán también corearon consignas a favor del Sha.
Según el boletín informativo de la Universidad Tecnológica Khajeh Nasir, también en Teherán, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los estudiantes en el vestíbulo del campus.
En Teherán, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Teherán y de la Universidad Al-Ahram también realizaron sentadas de protesta. Según fuentes citadas por Iran International, fuerzas de seguridad y miembros del grupo paramilitar Basij entraron en la Universidad Al-Ahram para intentar impedir la manifestación. (ANSA).