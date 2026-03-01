Continúan los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán

Soldados afganos y pakistaníes se enfrentaron en la frontera que separa sus países, informaron este domingo a AFP habitantes de la zona y funcionarios de Afganistán, donde Islamabad también está llevando a cabo ataques terrestres y bombardeos.

Varios meses de enfrentamientos fronterizos entre estos dos vecinos del sur de Asia derivaron el jueves en una escalada bélica, cuando Afganistán lanzó una ofensiva a lo largo de la frontera, que las fuerzas pakistaníes respondieron en tierra y desde el aire.

Pakistán declaró la "guerra abierta" a las autoridades talibanas, a las que acusa de dar cobijo a milicianos armados que suelen llevar ataques en su territorio. Kabul, por su parte, lo niega.

Muchos atentados cometidos en Pakistán han sido reivindicados por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha incrementado su acción en en ese país desde 2021, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán.

Por su parte, las autoridades afganas indicaron que la ofensiva se decidió en respuesta a bombardeos aéreos que mataron a civiles y que, según Pakistán, apuntaban contra grupos milicianos.

Vecinos de varias zonas fronterizas de Pakistán dijeron a la AFP que hubo combates durante la noche, y el departamento de información de la provincia de Nagarhar y la policía informaron de dos civiles muertos en ataques con drones.

El Ministerio de Defensa afgano ha reivindicado ataques aéreos en territorio pakistaní durante los últimos días, que según expertos podrían haber sido con drones.

Al norte de la capital afgana, Kabul, la base aérea de Bagram "fue alcanzada" por bombardeos, indicó un habitante a la AFP, que pidió mantenerse en el anonimato. Otro lugareño declaró: "fue muy potente. Había humo y fuego al norte de la base" durante ese "aterrador" ataque, realizado al amanecer.

El portavoz de la provincia, Fazl ul Rahim Maskin Yar, señaló por su parte que los aviones pakistaníes "intentaron bombardear" la base pero que no se registraron ni víctimas ni daños.

- "Todo el mundo se fue" -

El conflicto también alcanzó el centro de Kabul, donde se oyeron tiros y una explosión este domingo al alba, según periodistas de AFP.

Las fuerzas de seguridad patrullaban por las calles de la ciudad e instalaron puestos de control

"Se están realizando disparos antiaéreos contra aviones pakistaníes en Kabul; los residentes no deben alarmarse", informó en la red social X el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

En la provincia fronteriza de Jost también se escuchó el sobrevuelo de drones, constató un periodista de AFP.

Los combates nocturnos sacudieron varios puntos del país, en Jost, Paktia y también en el puesto fronterizo de Trohham, un punto un punto de paso clave para los afganos que regresan de Pakistán, indicaron vecinos de esas zonas y autoridades.

"Los bombardeos empezaron y los niños, las mujeres, todo el mundo se fue", dijo en Jost Mohamad Rasool, de 63 años, quien se refugió en una zona cercana. "Algunos no tenían ni zapatos, las mujeres no llevaban ni el velo", añadió.

- Víctimas civiles -

Pakistán afirmó el viernes que había bombardeado Kabul y Kandahar, una ciudad del sur donde vive, recluido, el jefe supremo de los talibanes afganos, Habitullah Akhunzada.

Afganistán acusa a Pakistán de haber matado a civiles en la región de Kandahar. Allí, una cuadrilla de obreros afirmaron el sábado haber sido blanco de dos bombardeos, que dejaron tres muertos.

Además de las víctimas reportadas en Kandahar, 36 civiles murieron desde el jueves en Jost, Kunar y Paktiká, en el este del país, según Hamdullah Fitrat, viceportavoz del gobierno afgano.

Asimismo, el gobierno talibán afirma que sus fuerzas mataron a más de 80 soldados pakistaníes y que capturaron a 27, y comunicó la muerte de 13 de sus efectivos.

Por su parte, Islamabad indicó que 12 de sus soldados murieron.

Sin embargo, los balances comunicados por ambos bandos son difíciles de verificar de forma independiente.

El año pasado se celebraron varias rondas de negociaciones entre Pakistán y Afganistán tras un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, sin que se haya logrado un acuerdo duradero.

Por su parte, Estados Unidos "su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques talibanes".

Este mes, Arabia Saudita intervino después de que la tregua se violara varias veces, y medió en la liberación de tres soldados pakistaníes capturados por Afganistán en octubre.