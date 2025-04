ContourGlobal inauguró en Chile el parque solar con almacenamiento en baterías más grande de Latinoamérica

QUILLAGUA, Chile--(BUSINESS WIRE)--abr. 10, 2025--

El director ejecutivo de ContourGlobal, Antonio Cammisecra, y el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, acompañados por el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, junto con autoridades locales y representantes del sector eléctrico celebraron esta semana la puesta en marcha del parque solar Quillagua, ubicado en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta.

Aerial View of ContourGlobal's Quillagua PV + BESS plant, the largest of its kind in Latin America

Quillagua es un parque solar fotovoltaico de 221 MWp con un sistema de almacenamiento en baterías de 1,2 GWh, capaz de suministrar 200 MW durante 6,2 horas después de la puesta de sol. Esto lo convierte en el mayor parque solar acoplado a un sistema de almacenamiento en baterías de América Latina.

Este hito marca la etapa final antes de iniciar el funcionamiento comercial en las próximas semanas y empezar a cumplir el compromiso de acuerdo de compraventa de energía limpia (PPA) a largo plazo y garantizar el suministro de energía solar por la noche, despachando cualquier excedente al mercado comercial.

" Estamos orgullosos de comenzar las operaciones en Quillagua meses antes de lo previsto, de traer energía solar por la noche y de compartir este momento con nuestros socios, la comunidad y las instituciones y autoridades locales ", declaró Antonio Cammisecra, director ejecutivo global de ContourGlobal.

En cuanto a la integración de baterías de larga duración, Cammisecra destacó: '' es clave para estabilizar la red y para el desafío de abordar el exceso de oferta diurna y los picos de demanda. Estamos profundamente comprometidos con este país y, más allá del almacenamiento, también estamos explorando oportunidades en energía eólica y diversificando nuestro enfoque tecnológico para satisfacer las dinámicas necesidades energéticas de Chile ".

Quillagua forma parte de un desarrollo más amplio que incluye otra instalación similar en la región de Tarapacá. Se trata del parque Víctor Jara, con 231 MWp de energía solar fotovoltaica y 1,3 GWh de almacenamiento en baterías, que estará listo para la segunda mitad del año, varios meses antes de lo planificado inicialmente.

Ambos proyectos, con una capacidad total de 452 MWp de energía solar y 2,5 GWh de almacenamiento en baterías, fueron comprados a Grenergy a finales del año pasado por ContourGlobal, lo que marcó la entrada a Chile de la empresa estadounidense respaldada por KKR. Una vez que estén en pleno funcionamiento, esta cartera generará alrededor de 1300 GWh anuales, posicionando a ContourGlobal como un operador clave de energía renovable en Chile, país en el que la empresa pretende crecer e invertir.

Esta inauguración refuerza el papel de Chile como pionero en el aprovechamiento del potencial solar de sus regiones y del desierto de Atacama para desarrollar sistemas de baterías de almacenamiento de energía (BESS) para proyectos de almacenamiento de energía de larga duración. Esto representa un hito en la transición energética de Chile y América Latina, en línea con la veloz expansión global del almacenamiento en baterías, que alcanzó los 70 GW en 2024, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Adicionalmente, la combinación de energía solar fotovoltaica con almacenamiento supera hoy en competitividad a otras formas de generación energética y está consolidándose como la tecnología del futuro para un suministro energético más económico y flexible.

La construcción de este ambicioso proyecto solar ha creado 313 puestos de trabajo directos (en los que participan trabajadores de seis nacionalidades) y 176 empleos indirectos. También incluyó la instalación de más de 452 000 paneles solares, 5000 seguidores solares, 267 módulos de almacenamiento en baterías, 44 centros de transformación y 90 inversores fotovoltaicos, lo que garantiza la creación de casi 20 puestos permanentes de trabajo para su funcionamiento continuo.

Durante el acto de inauguración, Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía de Chile, reafirmó los objetivos de transición energética del país, destacando la contribución del proyecto Quillagua para alcanzar el objetivo nacional de 2 GW de capacidad de almacenamiento para 2030 y 6 GW para 2050.

Detalles técnicos Quillagua (I y II) Estado En funcionamiento Ubicación Quillagua, comuna de María Elena, región de Antofagasta Capacidad fotovoltaica instalada 221 MWp Capacidad instalada del BESS 200 MW x 6,2 horas Capacidad de almacenamiento 1,2 GWh

Acerca de ContourGlobal: ContourGlobal, una compañía de KKR, es un consolidado productor independiente de energía (IPP) que desarrolla, adquiere y opera activos de generación y almacenamiento de energía en todo el mundo. Tras las transacciones anunciadas recientemente, la compañía elevó a casi 7,8 GW la gestión de su capacidad instalada, en fase avanzada de desarrollo o construcción. La presencia geográfica de la empresa ahora abarca 20 países en Europa, África, Asia, América del Norte y América del Sur. Con una participación actual en la capacidad de energías renovables de casi el 50 %, incluida la capacidad en construcción o desarrollo, la empresa se ha comprometido a acelerar la descarbonización de su cartera mediante una transición sostenible de su flota térmica, la repotenciación de los activos renovables existentes y el desarrollo orgánico de nuevos proyectos de energías renovables. ContourGlobal cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en la asociación con comunidades, instituciones y clientes que se benefician de su suministro de energía a través de contratos a largo plazo o acuerdos de compraventa de energía innovadores, junto con soluciones de gestión de la energía.

