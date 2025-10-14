Contra las cuerdas el primer ministro francés desvela sus cartas

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, desveló este martes su proyecto de presupuestos para 2026, antes de un discurso clave ante el Parlamento que podría sellar su rápido final si no convence a la oposición socialista.

Este hombre de confianza del presidente, Emmanuel Macron, se arriesga a convertirse en su tercer primer ministro en caer ante el Parlamento en menos de un año y agravar la crisis política que sacude Francia desde mediados de 2024.

Su gobierno presentó un proyecto de presupuestos para 2026, que prevé un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (US$34.670 millones), en gran parte por una reducción del gasto público, según el Alto Consejo de Finanzas Públicas.

La segunda economía de la UE se encuentra bajo presión para reducir su elevado nivel de deuda pública (115,8% del PBI). Según el proyecto, el servicio de la deuda sería mayor que la partida destinada al gasto militar.

La líder ultraderechista Marine Le Pen criticó un proyecto "terriblemente malo". Su formación ya presentó una moción de censura, que se examinará el jueves junto a la de la izquierda radical, indicaron a AFP fuentes parlamentarias.

Sin embargo, la clave de la supervivencia de Lecornu estará en su discurso de política general, previsto a partir de las 15:00 (13:00 GMT), y en si cede a las exigencias de la oposición socialista sobre una de las grandes reformas de Macron.

"Exigimos claramente la suspensión inmediata y completa de la reforma" de las pensiones de 2023, que Macron impuso por decreto pese al rechazo popular, reiteró el lunes el líder socialista, Olivier Faure.

Al término del discurso de Lecornu, los socialistas deben decidir si cumplen su advertencia y presentan una moción de censura, que podría debatirse también el jueves, según las fuentes parlamentarias. Si todas las oposiciones la votan, caerá.

- "Peligro" -

El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.

Para el gobierno, la suspensión de la única gran reforma del segundo mandato de Macron costaría al menos 3000 millones de euros (US$3465 millones) y divide al oficialismo. La izquierda y los sindicatos quieren su derogación.

El flamante Nobel de Economía Philippe Aghion llamó incluso este martes a un acuerdo sobre una suspensión de la reforma de las pensiones, para evitar el "peligro" de la llegada del partido ultraderechista Agrupación Nacional de Le Pen al poder.

La extrema derecha lidera los sondeos de las primera vuelta en caso de elecciones legislativas o de una presidencial.

Si Lecornu cae, Macron, que rechaza dimitir antes del final de su mandato en 2027, podría convocar legislativas anticipadas.

Francia registró también en septiembre protestas para reclamar una mayor justicia fiscal, cuyo detonante fue el esfuerzo de 44.000 millones de euros (US$50.800 millones) previsto para 2026 por el ex primer ministro François Bayrou antes de ser censurado.

La oposición socialista reclama gravar más a los ultrarricos con la introducción de varias medidas, como la llamada "tasa Zucman" consistente en imponer con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

Lecornu rechazó ya esta tasa, pero en un intento de acercarse a los socialistas, su proyecto prevé prolongar la contribución excepcional sobre los beneficios de las grandes empresas y sobre las grandes fortunas.

El plan también incluye un impuesto sobre las sociedades patrimoniales, que "tiene como objetivo contrarrestar" las estrategias legales de evasión fiscal, según el documento que pudo consultar AFP.

burs-tjc/avl