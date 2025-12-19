Contraloría chilena dice iniciará "inédita" auditoría sobre acuerdo de litio Codelco-SQM

SANTIAGO, 19 dic (Reuters) - La Contraloría chilena dijo el viernes que iniciará una "inédita" auditoría sobre el acuerdo de litio entre la estatal Codelco y la productora privada SQM, que busca asociar a las firmas en las operaciones del codiciado salar de Atacama.

Las empresas habían solicitado al organismo regulador la "toma de razón" del acuerdo, que representaba el último paso para concretarlo.

La Contraloría "iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas", dijo el organismo en X.

El organismo detalló que pese a que la fiscalización de la gigante estatal es tarea de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la legislación la habilita en casos especiales para asumir esas facultades.

Codelco y SQM buscan crear una empresa conjunta para producir litio en el salar de Atacama, como parte del plan del presidente Gabriel Boric para ampliar el control estatal sobre la industria y expandir la producción.

Codelco, por su parte, dijo que la revisión anunciada permitirá reafirmar la integridad del pacto.

El oficio emitido "da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso", dijo Codelco en un comunicado.

"La auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación", agregó.

Codelco dijo que seguía a la espera de la toma de razón de Contraloría de los contratos de arrendamiento de las propiedades en el salar entre la agencia estatal de fomento Corfo y su filial, un trámite que inició en septiembre.

El acuerdo fue cuestionado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, mientras que la china Tianqi -socia en SQM- también recurrió a la justicia para intentar bloquear que se concretara.

Los diputados cuestionaron que el acuerdo se hiciera de forma directa y no por licitación pública y que se hiciera con SQM, que tiene juicios pendientes con el Fisco, entre otros.

A inicios de noviembre, el regulador chino dio luz verde al acuerdo, que fue consultado con autoridades de diversos países debido a que SQM opera en el mercado internacional. (Reporte de Fabián Cambero, editado por Manuel Farías)