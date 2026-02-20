Contrapropuesta de Irán a EE. UU. podría estar lista en unos días, dice ministro iraní

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - Estados Unidos no buscó el enriquecimiento cero de uranio en las negociaciones nucleares de esta semana e Irán no ofreció suspender sus trabajos, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores de la república islámica, quien agregó que espera tener un borrador de contrapropuesta listo en unos días.

"No hemos ofrecido ninguna suspensión y la parte estadounidense no ha pedido el enriquecimiento cero", dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, en una entrevista en la cadena de noticias por cable estadounidense MS NOW.

"Lo que estamos debatiendo ahora es cómo garantizar que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y siga siéndolo para siempre".

Araqchi añadió que se adoptarían "medidas de fomento de la confianza" técnicas y políticas para garantizar que el programa siga siendo pacífico a cambio de algún tipo de acción en materia de sanciones, pero no dio más detalles.

No dio una fecha concreta para la contrapropuesta de Irán a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero afirmó que creía que un acuerdo diplomático estaba cerca y podía alcanzarse "en muy poco tiempo".

Araqchi añadió que espera tener listo un borrador de la contrapropuesta en los próximos dos o tres días para que lo revisara el liderazgo iraní y que era posible que se celebraran más conversaciones con Estados Unidos en una semana, aproximadamente.

El presidente Donald Trump dio el jueves a Teherán un plazo de 10 a 15 días para llegar a un acuerdo o enfrentarse a "cosas realmente malas", en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio que ha alimentado los temores de una guerra más amplia.

Araqchi afirmó que una opción militar solo complicaría los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

Joe Scarborough, de MS NOW, que realizó la entrevista, citó más tarde a un funcionario anónimo de Washington que, cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Araqchi, dijo que los negociadores estadounidenses habían comunicado a sus homólogos iraníes que la posición de Trump era que no habría enriquecimiento.

Pero la responsabilidad recaía en Teherán si sus funcionarios pensaban que podían volver con una contrapropuesta que mostrara qué salvaguardias se pondrían en marcha para demostrar que su programa nuclear sería para la generación de energía, según el funcionario. (Reporte de Susan Heavey; edición de Doina Chiacu; editado en español por Daniela Desantis)