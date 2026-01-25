Contratista Finning anuncia acuerdo para poner fin a bloqueo de vía a minas chilenas Escondida y Zaldívar

SANTIAGO, 25 ene (Reuters) - La contratista Finning llegó a un acuerdo laboral con los trabajadores en huelga, poniendo fin al bloqueo de la vía de acceso a las minas de cobre chilenas Escondida y Zaldívar, informó la firma en un comunicado emitido el sábado en la noche

Los miembros del Sindicato 2 de Finning estuvieron en huelga desde comienzos de enero y habían realizado bloqueos intermitentes en el sector industrial La Negra y en la vía que conduce a la mina Escondida, controlada por BHP, así como a la mina Zaldívar de Antofagasta Minerals

"El pago de los beneficios asociados al cierre de la negociación se realizará en los próximos 10 días hábiles", precisó el comunicado de Finning, que presta servicios a diversas mineras

(Reporte de Fabián Cambero, escrito por Nelson Bocanegra)