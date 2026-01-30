Contrato anulado por Panamá tenía "inclinación desproporcionada" a favor de Hutchison

El contrato que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar dos puertos en el canal de Panamá tenía una "inclinación desproporcionada" a su favor, según el fallo que anuló la concesión y al que este viernes tuvo acceso la AFP.

En una decisión rechazada por China y la empresa, y aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia invalidó el jueves el contrato tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía interoceánica por considerar que está controlada por Pekín.

La concesión fue declarada "inconstitucional" porque tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" sin "justificación alguna" y en "perjuicio de las arcas del Estado", dice el fallo de 69 páginas.