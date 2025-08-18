Contrato de litio para proyecto chileno Salares Altoandinos está listo para firma: ministerio

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 18 ago (Reuters) - El Ministerio de Minería de Chile dijo el lunes que el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) del proyecto Salares Altoandinos, de la estatal Enami con la global Rio Tinto, está listo para ser firmado por las partes, tras recibir su última aprobación reguladora.

La agencia estatal Cochilco aprobó la suscripción del permiso que permitiría el desarrollo de la iniciativa de más de US$3000 millones.

“Tras este hito solo resta la firma de las partes para celebrar el primer CEOL” dentro de la Estrategia Nacional del Litio lanzada por el gobierno, dijo en un comunicado.

Días atrás, el proyecto recibió el visto bueno de la Contraloría chilena.

Enami prevé que

la iniciativa arranque en 2032

con una producción anual de 35.000 toneladas métricas, que aumentará gradualmente en tres años hasta las 75.000 toneladas.

En mayo, la estatal anunció que escogió a Rio Tinto como su socia del proyecto, que tras recibir el contra deberá impulsar los estudios de prefactibilidad. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)