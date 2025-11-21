Contrato de Saab para vender aviones Gripen a Colombia incluye producción en Brasil: CEO

Por Allison Lampert

MONTREAL, 21 nov (Reuters) - Saab utilizará líneas de producción tanto en Suecia como en Brasil para cumplir con un contrato recientemente firmado para vender aviones de combate Gripen a Colombia, dijo a Reuters el presidente de la compañía sueca, Micael Johansson.

La empresa anunció la semana pasada que había firmado un contrato por valor de €3.100 millones con el Gobierno colombiano para la entrega de 17 Gripen en los próximos cinco años.

"Sí, el contrato que firmamos el viernes pasado con Colombia será apoyado por la línea de Suecia y de Brasil", dijo Johansson en una entrevista en Canadá. "Eso es parte del contrato".

El ejecutivo no especificó cuántos aviones saldrán de cada línea de montaje.

La línea de montaje brasileña para el caza fue inaugurada en 2023 en una planta de Embraer en Gavião Peixoto, y Saab ya había indicado que buscaría utilizarla como centro de exportación, apuntando ventas a países como Colombia y Perú.

En 2010, Brasil firmó un acuerdo para la compra de 36 cazas Gripen, que incluía la producción de 15 aviones en el país a través de un acuerdo de transferencia de tecnología. El año pasado, el Gobierno reveló planes para ampliar el contrato inicial en un 25%.

En una entrevista concedida a Reuters en octubre, el presidente de Embraer Defence, Bosco da Costa Júnior, confirmó que la empresa estaría dispuesta a contribuir con Saab en caso de que se llegara a un acuerdo para la exportación de cazas desde Brasil. (Reportagem de Allison Lampert em Montreal; reportagem adicional e texto de Gabriel Araújo; edição Michael Susin)