Controlado el gran incendio declarado en un bazar de Teherán

Un incendio de gran magnitud y de origen desconocido que se declaró este martes en un bazar del oeste de Teherán, capital de Irán, fue "controlado" y no dejó ninguna víctima, anunciaron los servicios de rescate.

El fuego se produjo en un mercado del barrio de Jannat Abad, una zona llena de puestos y comercios.

El incendio está "controlado" y "continúan en curso operaciones de evacuaciones de humo", declaró a primera hora de la tarde Jalal Maleki, un portavoz de los bomberos de Teherán, a la agencia de prensa oficial Irna.

Por su parte, el comandante de operaciones de los servicios de emergencia de la capital precisó que, de momento, no se reportaron heridos.

En unas imágenes del incendio difundidas por la mañana se aprecia una espesa humareda emanando del bazar y expandiéndose por los alrededores.