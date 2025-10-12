Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves
Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
TOLEDO, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
El incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha sido dado por controlado este domingo a las 9.15 horas, según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.
Un total de 14 medios y 41 efectivos siguen en la zona. Se trata, en concreto, de 14 medios de extinción terrestres con 41 personas y dos personas de personal interno. El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 310 personas.
LA NACION
Otras noticias de Incendio
Más leídas
- 1
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 2
El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos
- 3
Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos
- 4
El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira