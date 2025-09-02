Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte

GIBRALEÓN/ALMONTE (HUELVA), 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han logrado controlar el incendio declarado este lunes en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva). Además, también han estabilizado el incendio originado este martes en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, sobre las 13,25 horas se ha dado por controlado el incendio declarado este lunes en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal de un paraje de Gibraleón.

Así, en la zona permanecen dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para su remate y extinción.

Por otro lado, los bomberos del Infoca han logrado a las 13,15 horas estabilizar el incendio originado en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Por ello, en la zona permanece un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos camiones autobombas y dos tractores de grada para lograr su control.