LA NACION

Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte

Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte
Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte

GIBRALEÓN/ALMONTE (HUELVA), 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han logrado controlar el incendio declarado este lunes en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva). Además, también han estabilizado el incendio originado este martes en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, sobre las 13,25 horas se ha dado por controlado el incendio declarado este lunes en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal de un paraje de Gibraleón.

Así, en la zona permanecen dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para su remate y extinción.

Por otro lado, los bomberos del Infoca han logrado a las 13,15 horas estabilizar el incendio originado en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Por ello, en la zona permanece un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos camiones autobombas y dos tractores de grada para lograr su control.

LA NACION
Más leídas
  1. Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
    1

    Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó

  2. Quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
    2

    Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos

  3. Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para LLA
    3

    Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza

  4. La Premier League gastó más de 3000 millones de euros, pero Manchester United ahorró en Dibu Martínez
    4

    La Premier League gastó una fortuna en refuerzos, pero Manchester United ahorró en Dibu Martínez

Cargando banners ...