Controlado el incendio declarado el pasado viernes en el embalse de Teliarán, en Calañas.

CALAÑAS (HUELVA), 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido controlar este domingo el incendio declarado este pasado viernes en el Embalse de Teliarán, en el término municipal de Calañas (Huelva).

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado sobre las 18,45 horas de la tarde por los efectivos de este servicio. Antes de llegar a esta fase, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, comunicó la jornada pasada la fase de emergencia, situación operativa 1 de Plan Infoca, en la zona.

En estos momentos, los efectivos del Infoca continúan desempeñando sus labores de remate y liquidación sobre la zona afectada por las llamas para poder extinguir finalmente el incendio.

Cabe recordar que el Plan Infoca desplegó para su estabilización un dispositivo de efectivos para trabajar sobre el terreno afectado compuesto por un helicóptero semipesado; cinco vehículos autobombas; 35 bomberos forestales; un técnico de extinción; tres técnicos de operaciones; dos encargados de emergencias; un agente de medio ambiente; una unidad de análisis y un buldócer.

TRECE MEDIOS AÉREOS DESPLEGADOS

Durante la jornada del viernes, se han llegado a desplegar hasta trece medios aéreos y siete autobombas con seis grupos de especialistas, así como el Grupo Regional de Mando de Incendios Forestales (Gremaf), cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, junto con la Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF).

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 15,40 horas y, tras ello, alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca y la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

Según fuentes de la dirección de extinción, el incendio se propaga por una zona de pastos debido a las rachas de viento de más de 15 kilómetros por hora en la zona.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha explicado que el incendio se ha originado cerca de la H-15101, en una zona de placas solares.

Hasta la zona se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

Asimismo, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, a través de las redes sociales del Ayuntamiento ha explicado que el incendio se encuentra cerca del núcleo urbano, pero "todos los medios aéreos y terrestres" están trabajando.

Por ello, el alcalde pedía "precaución" y "calma" a los vecinos, toda vez que ha recomendado a los vecinos no se acerquen a la zona, así como "que se recojan toldos y se cierren ventanas por seguridad".

Asimismo, la web de la DGT informó que se había procedido al corte total de la carretera HU-5101, en el kilómetro 2 en ambos sentidos, por lo que se rogaba extremar la precaución y evitar la zona.