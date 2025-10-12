LA NACION

Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas

Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas
Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Fisterra, parroquia de San Martiño de Duio, afecta, según las últimas estimaciones, a 24,53 hectáreas de monte raso.

El incendio comenzó a las 18.46 horas de este sábado y quedó controlado a las 10.31 horas de este domingo. Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será tu semana del 12 al 18 de octubre de 2025
    1

    Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de octubre de 2025

  2. 2

    Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas

  3. El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos
    3

    El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos

  4. Un helicóptero perdió el control y cayó sobre una peatonal: hay al menos cinco heridos
    4

    Cinco heridos tras la caída de un helicóptero cerca de una playa de California

Cargando banners ...