Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Fisterra, parroquia de San Martiño de Duio, afecta, según las últimas estimaciones, a 24,53 hectáreas de monte raso.
El incendio comenzó a las 18.46 horas de este sábado y quedó controlado a las 10.31 horas de este domingo. Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas.
La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.
