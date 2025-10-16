Controladora de brasileña Gol anuncia su intención de salir a bolsa en EE.UU.
SAO PAULO, 15 oct (Reuters) - El holding que controla la compañía aérea brasileña Gol anunció el miércoles su intención de realizar una oferta pública inicial de acciones en Estados Unidos, según un breve comunicado enviado al mercado.
La empresa dijo que tiene la intención de presentar una solicitud confidencial previa a la SEC para una posible salida a bolsa.
Destacó que una posible operación dependerá de condiciones que incluyen factores de mercado favorables y la conclusión de la revisión de la solicitud por parte del organismo de vigilancia de los mercados estadounidenses.
Además de Gol, Abra controla la aerolínea Avianca. (Por Alberto Alerigi Jr. Editado en español por Javier Leira)
