Controladores aéreos de aeropuerto de Newark pierden brevemente acceso al radar, de nuevo

Los controladores de tráfico aéreo que dirigen los aviones hacia el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, perdieron acceso a su radar el viernes por la mañana por segunda vez en dos semanas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el radar en la instalación de Filadelfia, que dirige los aviones dentro y fuera del aeropuerto de Newark, se apagó durante 90 segundos el viernes a las 3:55 de la madrugada. Este incidente es similar al que ocurrió el 28 de abril.

Ese primer fallo del radar provocó la cancelación o el retraso de cientos de vuelos en el aeropuerto de Newark en las últimas dos semanas debido a que la FAA ralentizó el tráfico en el aeropuerto para garantizar la seguridad. Cinco controladores también tomaron licencia por trauma después de esa falla, empeorando la escasez existente. No se sabe si otros controladores pedirán licencia ahora.

El número de cancelaciones de salidas en Newark aumentó de alrededor de 40 a 68 tras el más reciente fallo, el incremento más alto del país, según FlightAware.com. Newark es el segundo aeropuerto con más llegadas canceladas, con un total de 73, pero esa cifra también aumentó la mañana del viernes. Se reportaron cerca de 400 retrasos en ese aeropuerto. Las autoridades indicaron que ha habido más de 1.700 cancelaciones y retrasos en el aeropuerto esta semana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una conferencia de prensa el viernes por la mañana que el "fallo de esta mañana en Newark" fue causado por los mismos problemas que la semana pasada, pero no interrumpió los vuelos.

"Todo volvió a estar en línea después de la breve interrupción, y no hubo impacto operativo", detalló Leavitt.

Los problemas más recientes en Newark refuerzan la necesidad del plan multimillonario que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el jueves para reemplazar el envejecido sistema de control de tráfico aéreo del país, dijo Leavitt. El plan está diseñado para prevenir que ocurran tales problemas y proporcionar tecnología moderna a los controladores. Se instalarán más de 4.600 nuevas conexiones de alta velocidad y se reemplazarán 618 radares en todo el país.

Las autoridades desarrollaron el plan para actualizar el sistema tras el mortal choque aéreo entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército, ocurrido en enero y en el que murieron 67 personas en el espacio aéreo de Washington, D.C. Ante la cantidad de incidentes este año, las autoridades han decidido tomar medidas.

Sin embargo, las deficiencias del sistema de control de tráfico aéreo se conocen desde hace décadas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no ha determinado que un problema con el sistema de control de tráfico aéreo causara ese accidente cerca del Aeropuerto Nacional Reagan.

Estas fallas de radar en un espacio aéreo tan congestionado son alarmantes porque los segundos importan, pero el portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados, el capitán Dennis Tajer, dijo que "no es un desastre inminente como algunos sugieren".

"El sistema está diseñado para operar muy bien cuando todo está en funcionamiento. Pero la parte más importante es que está preparado para operar cuando las cosas salen mal", explicó Tajer. "Incluso cuando suena aterrador, sepan que los controladores de tráfico aéreo y los pilotos tienen entrenamiento y recurrimos a eso".

Cuando los pilotos pierden contacto con los controladores, su primera acción es continuar en su última ruta indicada, pero si la interrupción continúa, los pilotos comenzarán a transmitir su posición a todos los demás aviones en el área, de manera similar a como lo hacen los pilotos en aeropuertos pequeños que no tienen torre de control.

El congresista federal Josh Gottheimer culpó de los problemas que han afectado a Newark a la falta de personal adecuado de controladores de tráfico aéreo y tecnología moderna. Dijo en una conferencia de prensa el viernes que actualmente hay alrededor de 20 controladores trabajando, y ese número debería estar en los 60. Y muchas de las líneas que conectan a los controladores con el radar son cables de cobre obsoletos. Agregó que la falla del 28 de abril fue causada por uno de esos cables de cobre que se quemó.

"Nuestra región es una arteria económica clave para nuestro país. Sin embargo, esta región... uno de los espacios aéreos más concurridos del mundo, como mencioné, está funcionando con una torre llena de cables de cobre que datan de la década de 1980 con tecnología obsoleta e ineficiente. Y la región tiene una escasez —y esto es un gran problema. La región tiene una escasez de alrededor de 40 controladores de tráfico aéreo", dijo Gottheimer . Afirmó que la torre fue construida en la era de "The Brady Bunch" en 1973.

La FAA indicó a principios de esta semana que ya instala nuevas líneas de datos de fibra óptica para transmitir la señal del radar entre sus instalaciones en Filadelfia y Nueva York. Las autoridades dijeron que algunas de las líneas que conectan esas dos instalaciones son cables de cobre obsoletos que serán reemplazados. Pero no está claro qué tan rápido se pueden completar esas reparaciones.

El senador federal Chuck Schumer de Nueva York dijo que es importante que la FAA solucione rápidamente los problemas que afectan al aeropuerto de Newark.

"Basta ya. La conexión entre el espacio aéreo de Nueva York y el centro de control de tráfico aéreo de Filadelfia debe ser reparada ahora. El sistema de respaldo que no está funcionando debe ser reparado. Ahora", indicó Schumer. "Esta es una emergencia de seguridad en el transporte aéreo que requiere acción inmediata y decisiva, no una promesa de una gran y hermosa renovación no financiada que tardará años en comenzar a implementarse".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.