Controversia en Gran Bretaña por propuesta de endurecer normas de asilo

LONDRES (AP) — El plan del gobierno británico para endurecer su sistema de asilo encontró una fuerte resistencia el lunes desde dentro de su propio partido, pero estaba recibiendo cierto apoyo de rivales políticos, lo que indica cuán divisivo se ha vuelto el tema de la inmigración.

Antes de que la secretaria del Interior Shabana Mahmood siquiera publicara los detalles del plan para hacer que el Reino Unido sea menos atractivo para los solicitantes de asilo y facilitar la expulsión de migrantes, ya estaba tratando de sofocar la reacción de parlamentarios del Partido Laborista de centro-izquierda que la acusaron de intentar cortejar a la extrema derecha.

"Es vergonzoso que un gobierno laborista esté destruyendo los derechos y protecciones de personas que han soportado traumas inimaginables", declaró Nadia Whittome, parlamentaria laborista por Nottingham.

Calificó las políticas propuestas como "crueles" y "distópicas". "¿Es así como querríamos ser tratados si estuviéramos huyendo por nuestras vidas? Por supuesto que no".

Mahmood indicó que sus planes, que en parte publicó durante el fin de semana, podrían reparar un sistema de asilo estropeado y unir a un país dividido sobre un tema candente que ha ayudado a impulsar el ascenso del Reform UK, un partido antiinmigrante.

"Tenemos un problema que es nuestro deber moral solucionar: nuestro sistema de asilo está roto", señaló Mahmood en la Cámara de los Comunes.

"La ruptura de ese sistema de asilo está causando una gran división en todo nuestro país", añadió.

Agregó que la nueva política disuadiría a los migrantes que no se quedan en el primer país sino que van por distintos países buscando el lugar más atractivo para establecerse.

La lucha por detener los barcos

Detener el flujo de migrantes que cruzan peligrosamente el Canal de la Mancha para ingresar al país sin autorización ha desconcertado a gobiernos sucesivos que han intentado una variedad de enfoques con poco éxito.

El plan del anterior gobierno conservador de centro-derecha para enviar a los recién llegados a Ruanda para el procesamiento de asilo fue impugnado en los tribunales y desechado por el primer ministro Keir Starmer cuando fue elegido el año pasado. Starmer ha prometido tomar medidas enérgicas contra las bandas de traficantes de migrantes y lanzó un programa piloto de "uno entra, uno sale" para devolver a algunos migrantes a Francia a cambio de migrantes con solicitudes de asilo legítimas.

El tema de la migración se volvió más volátil políticamente este verano cuando se llevaron a cabo protestas que ocasionalmente se volvieron violentas frente a hoteles que alojaban a solicitantes de asilo después de que un migrante fuera arrestado por agresión sexual al intentar besar a una niña de 14 años.

Más de 39.000 migrantes han llegado en barco al Reino Unido este año, superando a los casi 37.000 que llegaron en 2024, según las últimas cifras del Ministerio del Interior. Sin embargo, el número aún está por debajo de los casi 40.000 que habían llegado a este punto del año en 2022, que registró el número más alto de la historia.

Aunque las llegadas en pequeños botes han crecido, son una fracción de la inmigración total, con la mayoría de las personas ingresando al Reino Unido legalmente, con visas. La migración neta —el número de personas que ingresan al Reino Unido menos las que se fueron— superó las 900.000 en el año que terminó en junio de 2023, impulsada en gran medida por cientos de miles de personas que huyen de la guerra en Ucrania y la represión de China en Hong Kong. La migración neta disminuyó a 431.000 en el año hasta junio de 2025, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, una caída del 49,9% desde 860.000 un año antes.

Gobierno británico podría retirar apoyo a solicitantes de asilo

Las nuevas reformas, siguiendo el modelo de Dinamarca, revocarían el deber legal del Reino Unido de proporcionar apoyo a los solicitantes de asilo, permitiendo al gobierno retirar la vivienda y las asignaciones semanales que ahora están garantizadas. También se podrían negar beneficios a las personas que tienen derecho a trabajar pero no lo hacen, y a aquellos que infringen la ley o trabajan ilegalmente.

El estatus de refugiado también sería revisado regularmente para ver si las personas pueden ser repatriadas de manera segura. También tendrán que esperar 20 años, en lugar de cinco, para establecerse permanentemente.

También se designarían formas seguras para que los migrantes soliciten asilo sin tener que arriesgarse a cruzar el canal en balsas inflables sobrecargadas.

Mientras que algunos oponentes políticos denunciaron que las propuestas de Mahmood no van lo suficientemente lejos, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ofreció su apoyo.

"Lo que estamos viendo del gobierno laborista son pasos en la dirección correcta, por lo que queremos alentarlos en esa dirección correcta", manifestó Badenoch.

Observando las disputas internas del Partido Laborista, Richard Tice, líder adjunto de Reform UK, bromeó diciendo que Mahmood suena como si estuviera "presentando una solicitud para unirse a Reform".

Dijo que esperaría a ver qué se propone antes de comprometer el apoyo del partido, que tiene un creciente apoyo en las encuestas pero solo cuenta con cinco de los 650 escaños en la Cámara.

El Partido Laborista niega cortejar a la extrema derecha

La aceptación parcial por parte de figuras de la derecha probablemente creará más consternación en el Partido Laborista, ya que el partido enfrenta terribles números en las encuestas en medio de rumores de que Starmer podría enfrentar posibles desafíos de liderazgo apenas 18 meses después de una victoria electoral aplastante.

El portavoz de Starmer, Tom Wells, tuvo que negar repetidamente que el plan del gobierno busca ganarse el favor de la extrema derecha.

"Somos un país abierto, tolerante y generoso, pero debemos restaurar el orden y el control", expresó Wells. "Si no lo hacemos, perderemos el consentimiento público para dar refugio en absoluto".

El Ministerio del Interior apuntó que la nueva política se basó en el éxito de Dinamarca al reducir sus solicitudes de asilo al punto más bajo en 40 años y eliminar al 95% de aquellos que buscaron establecerse allí.

Dinamarca fue una vez un refugio para los refugiados. Pero a medida que aumentaba la migración masiva de personas que huyen de conflictos, hambrunas y pobreza, ha impuesto límites estrictos a los recién llegados que han atraído críticas internacionales por desalentar a las personas que buscan refugio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.