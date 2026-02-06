Controversia sobre datos de inflación en Argentina genera temores de intromisión política

*

Escándalos pasados de manipulación de datos afectan la credibilidad de Argentina

*

La reestructuración del INDEC genera preocupación por la influencia política en los datos económicos

*

Los partidarios de Milei mantienen la confianza a pesar de la controversia

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Los datos de inflación de Argentina se han convertido en un punto de tensión política tras la abrupta renuncia esta semana del director del instituto nacional de estadística, que expuso las tensiones en el corazón de la estrategia económica del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la salida del director del INDEC, Marco Lavagna, se debió a un desacuerdo sobre la decisión del gobierno de Milei de retrasar la actualización de la metodología utilizada para calcular la inflación, una decisión delicada en un país marcado por escándalos pasados de manipulación de datos.

Argentina fue sancionada por el Fondo Monetario Internacional en 2013 por imprecisiones en sus cifras.

Legisladores de la oposición aprovecharon la renuncia de Lavagna para acusar al gobierno de intentar proteger la posición política de Milei. "Es un engaño", declaró a Reuters la congresista Julia Strada, quien afirmó que reducir la inflación ha sido la principal herramienta de Milei para impulsar su popularidad.

La renuncia de Lavagna desató un debate más amplio sobre la confianza y la transparencia, justo cuando Milei pregona una drástica reducción de lo que antes era una inflación mensual de dos dígitos, a menos del 3%.

Si bien el titular del INDEC es designado por el Poder Ejecutivo, tradicionalmente ha operado sin interferencia política, lo que convierte el incidente en una señal de alerta, según Marcelo García, de la consultora Horizon Engage.

"Lo que me sorprende fue la vehemente obviedad del gobierno al afirmar que renunció porque el presidente no estaba de acuerdo con una política que este instituto, que debería tener autonomía para tomar estas decisiones profesionales, estaba implementando", afirmó García.

Milei se ha comprometido a reducir la inflación mensual por debajo del 1% para agosto.

El INDEC anunció previamente que la nueva metodología se implementaría con los datos de enero. La metodología actual se basa en una encuesta de gasto de los hogares de 2004.

Caputo declaró en una radio local que la visión de Milei era no implementar el cambio "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”. No proporcionó un nuevo cronograma.

Cinco fuentes del mercado indicaron a Reuters que la fórmula actualizada probablemente habría mostrado una tasa de inflación al menos ligeramente superior.

El Ministerio de Economía de Argentina declinó hacer comentarios.

UNA HISTORIA DE DUDAS

La credibilidad de los datos oficiales de inflación de Argentina se vio afectada durante el gobierno peronista de izquierda del expresidente Néstor Kirchner y su esposa, la también expresidenta Cristina Kirchner, cuando las autoridades fueron acusadas de subestimar sistemáticamente el crecimiento de los precios.

La controversia comenzó en 2007, después de que Néstor Kirchner reemplazara al personal del INDEC. En los años siguientes, las cifras oficiales de inflación fueron a menudo inferiores a la mitad de las estimadas por economistas privados.

Esto significó que Argentina pagaba menos intereses por los bonos indexados a la inflación.

Los datos distorsionados ahuyentaron a los inversores extranjeros y complicaron el regreso de Argentina a los mercados crediticios internacionales tras su incumplimiento en 2001.

"Los inversores no solo perdieron el rumbo de lo que estaba sucediendo en Argentina, sino que fueron estafados", afirmó Aldo Abram, de la fundación Libertad y progreso.

Hoy en día, las cifras de inflación del gobierno generalmente coinciden con las previsiones de economistas independientes.

PODER DEL PESO

Argentina es conocida por sus ciclos de alta inflación, que en el pasado llevaron a la gente a gastar sus pesos antes de que se devaluaran ante las fluctuaciones de precios, a menudo diarias.

Si bien Milei ha sido aplaudido por los inversores y el FMI por controlar la inflación, el verdadero indicador económico para algunos argentinos es cuánto les rinden sus pesos.

Ailen Menta, de 31 años, quien trabaja en una correduría de seguros, dijo que su poder adquisitivo ha disminuido con Milei. La mitad de sus ingresos ahora se destina al alquiler, frente al 30% anterior, desde que su administración recortó drásticamente los controles de alquiler. Aunque muchos otros inquilinos vieron una caída en los valores de sus alquileres.

La renuncia de Lavagna redujo su confianza en el organismo de estadísticas a cero.

"Hay algo que el gobierno quiere que no se sepa", dijo Menta.

Mucha gente aún sufre las consecuencias del fuerte aumento de la inflación, impulsado por la devaluación del peso y los recortes de Milei a los subsidios al gas y la electricidad en 2024, según la economista Laura Caullo.

La situación se estabilizó en 2025, "pero nadie te devuelve lo perdido", afirmó Caullo.

Sin embargo, la reestructuración del INDEC no ha inquietado a los fieles seguidores de Milei, quienes lo han aplaudido por estabilizar la economía.

"Me quedo tranquilo ahora", dijo Roberto Colliard, de 58 años, trabajador de farmacia. "En unos días los mercados se recuperarán, todo seguirá como siempre y nos olvidaremos de esto".

(Reporte de Leila Miller; Con la colaboración de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)