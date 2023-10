LA PAZ, Bolivia (AP) — El partido gobernante de Bolivia comenzó el martes un crucial congreso que podría ratificar la fractura entre sus dos líderes: el expresidente Evo Morales y su heredero, el actual mandatario Luis Arce.

El evento inició con miles de militantes, entre ellos cocaleros que coreaban “Evo, Evo” y ondeaban las banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Lauca Ñ, una localidad del centro de Bolivia considerada el bastión de Morales.

Los grandes ausentes del congreso, que se espera que concluya el jueves, fueron Arce y el mayor sindicato del país, la Central Obrera de Bolivia (COB). Arce asistió a otra reunión en La Paz de las organizaciones de campesinos que fueron incluidas.

“Basta, queremos un instrumento al servicio de las organizaciones sociales”, mencionó Arce. Las organizaciones “ya no quieren ser manipuladas y ser instrumento para fines propios”, agregó.

En tanto, en su discurso de apertura de la convención, Morales dijo que desde el gobierno buscan que el congreso no se realice y pidió a sus seguidores que se garantice la seguridad. “No nos vamos a rendir. No me voy a rendir hermanos, hagan lo que hagan”, expresó.

Arce se desmarcó del congreso de Morales después de que su mentor anunció su postulación por el MAS para las elecciones presidenciales de 2025 ahondando la disputa interna de la fuerza política que ha estado en el poder por más de 16 años.

El mandatario ha ganado el control de los principales sindicatos que son la fortaleza del MAS, entre ellos el campesino, y declinó asistir porque no se incluyó en el congreso partidista a estas organizaciones.

“Llamamos a una reflexión al expresidente (Morales). Pedimos respeto a las organizaciones sociales”, sostuvo el dirigente Juan Carlos Huarachi de la COB en su intervención en el congreso al que asistió el presidente Arce.

En el congreso partidista Morales busca que lo proclamen candidato y líder de la fuerza política.

“Todo puede cambiar, menos mover a nuestro presidente (Morales). Eso no tiene discusión, el resto de los cargos pueden cambiar y dependerá del debate en el congreso”, dijo a radio Panamericana Gerardo García, vicepresidente del MAS y cercano al exmandatario.

Los seguidores de Arce, por su parte, han convocado a otra reunión el 17 de octubre en El Alto, ciudad vecina a La Paz, donde también podría ser proclamado y con ello consolidar la fractura.

La interna le ha pasado factura al gobierno de Arce y ha debilitado la mayoría oficialista en el Legislativo.