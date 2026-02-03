Conventry marca el camino al COI: más deporte y menos política

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, reclamó este martes a los miembros de la institución que se concentren en el deporte para preservar la neutralidad política de los Juegos Olímpicos, a tres días de la inauguración de la edición invernal en Milán Cortina.

"Los Juegos Olímpicos y los valores que encarnan son nuestro activo más valioso", declaró la zimbabuense de 42 años, durante la apertura de la 145ª sesión del COI.

Su discurso había generado mucha expectativa ya que cuando asumió el cargo en junio del año pasado, la siete veces medallista olímpica de natación, puso en marcha un amplio proceso de consultas a todos los niveles para fijar el rumbo del movimiento olímpico, sin dejar entrever por ahora sus propias propuestas.

Bajo el mandato de su predecesor, el alemán Thomas Bach, el COI amplió su ámbito de acción imponiéndose como líder de todo el movimiento deportivo, ocupándose del impacto ambiental, los derechos humanos, la integridad de las competiciones y la lucha contra la violencia en el deporte.

"A lo largo de la campaña y en muchos de nuestros intercambios desde entonces, he escuchado el mismo mensaje de parte de muchos de ustedes: centrémonos en nuestra misión principal. Somos una organización deportiva", declaró Coventry ante el centenar de miembros de la organización.

- El regreso de Rusia -

"Entendemos la política y sabemos que no operamos en un vacío. Pero nuestro terreno de juego es el deporte. Eso significa preservar la neutralidad del deporte, un espacio donde cada atleta puede competir sin verse obstaculizado por la política", insistió.

A Coventry le falta concretar esas ideas, ya que por ahora ha mantenido intacta la línea de Thomas Bach respecto, por ejemplo, a los deportistas rusos: debido al conflicto en Ucrania, solo 13 podrán competir en los Juegos de Milán Cortina que comienzan el viernes, bajo bandera neutral y en pruebas individuales.

Pero el COI, al igual que la FIFA y la UEFA en el fútbol, se ha mantenido al mismo tiempo al margen de otros conflictos, negándose, por ejemplo, a debatir el estatus de los atletas israelíes durante la ofensiva en Gaza.

Eso le ha llevado a recibir críticas y ser acusado de aplicar un doble rasero en el tratamiento de las cuestiones políticas.

Otro de los temas en los que se espera que Coventry se posicione es el espinoso asunto de la participación de deportistas transgénero e intersexuales en las competiciones femeninas.

- Fin de la dualidad verano-invierno -

Este martes, Coventry se limitó a lanzar mensajes generalistas, sin entrar en estos temas: "Debemos asegurarnos que los Juegos sigan inspirando a los jóvenes, en todas partes, que reflejen sus valores. Eso implica encontrar el equilibrio justo entre tradición e innovación".

Las primeras conclusiones de los grupos de trabajo deben presentarse el miércoles, en el segundo día de la sesión del COI.

Una de las medidas que se espera es la eliminación de la frontera entre los deportes de invierno y de verano, con la incorporación por ejemplo de disciplinas como el ciclocrós, el gravel, el crós o el trail al programa de los Juegos de 2030 en los Alpes franceses.

"Tendremos que tomar decisiones y mantener conversaciones difíciles; forma parte del cambio. No todo el mundo estará de acuerdo en cada tema, y es normal”, advirtió Coventry.