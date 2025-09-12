Conversaciones comerciales India-UE entran en fase crucial, en busca de cerrar acuerdo a fin de año

Por Manoj Kumar

NUEVA DELHI, 12 sep (Reuters) - Las conversaciones entre la India y la Unión Europea han entrado en una fase crucial y los negociadores trabajan intensamente para cumplir con el plazo de fin de año para la firma del pacto de libre comercio, dijo el martes un funcionario de alto rango del bloque.

La UE es el mayor socio comercial de la India en bienes, con un comercio bilateral que ascendió a US$137.500 millones en el año fiscal 2023/24, casi un 90% más que en la última década.

"Ahora estamos maximizando nuestros esfuerzos para finalizar las negociaciones este año", dijo Maros Sefcovic, jefe de comercio de la UE, señalando que trabajan en un acuerdo para "desbloquear la inversión, reducir las barreras, ampliar el acceso al mercado y mejorar las cadenas de suministro, en beneficio de ambas partes".

Las negociaciones, relanzadas en 2022, han cobrado ritmo desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a los aranceles de Trump, Bruselas ha acelerado su impulso a las alianzas comerciales, sellando acuerdos con México y el Mercosur e intensificando las conversaciones con la India, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

En tanto, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, dijo que los negociadores están trabajando duro para lograr un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso que desbloquee oportunidades para ambas partes en el comercio, la inversión, la transferencia de tecnología y un compromiso económico más profundo.

La UE ha buscado recortes drásticos de aranceles sobre vehículos, productos sanitarios, vino, bebidas espirituosas y productos lácteos, mientras que la India presiona para que se amplíe el acceso de sus productos textiles, farmacéuticos, siderúrgicos y petrolíferos.

El acuerdo se había retrasado durante muchos años por la reticencia de Nueva Delhi a bajar los aranceles en algunas áreas. La UE quiere que la India rebaje los aranceles de más del 100% sobre los automóviles, el whisky y el vino importados.

