LA NACION

Conversaciones de paz se inician en Ucrania; Kiev afirma que trabaja por una "paz real"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Conversaciones de paz se inician en Ucrania; Kiev afirma que trabaja por una "paz real"
Conversaciones de paz se inician en Ucrania; Kiev afirma que trabaja por una "paz real"SERGEY BOBOK - AFP

KIEV, 30 nov (Reuters) - Funcionarios estadounidenses y ucranianos están negociando un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú, declaró el domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

"Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los progresos alcanzados en Ginebra", escribió Rustem Umerov, principal negociador de Kiev, en X.

"Estamos trabajando para asegurar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo". (Reporte de Dan Peleschuk, edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
    1

    Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este

  2. Los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
    2

    Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia

  3. León XIV llegó al Líbano, zona de riesgo y segunda etapa de su primer viaje
    3

    León XIV llegó al Líbano, zona de riesgo y segunda etapa de su primer viaje

  4. Boca-Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional, un posible campeón de Fórmula 1 y fútbol europeo
    4

    TV y streaming del domingo: Boca vs. Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1

Cargando banners ...