Conversaciones de paz se inician en Ucrania; Kiev afirma que trabaja por una "paz real"

KIEV, 30 nov (Reuters) - Funcionarios estadounidenses y ucranianos están negociando un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú, declaró el domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

"Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los progresos alcanzados en Ginebra", escribió Rustem Umerov, principal negociador de Kiev, en X.

"Estamos trabajando para asegurar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo". (Reporte de Dan Peleschuk, edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)