Conversaciones en curso entre emisario ruso y funcionarios de EEUU en Miami

El emisario ruso Kirill Dmitriev se reunió este sábado con responsables estadounidenses en Florida, informó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones

"Las conversaciones comenzaron temprano, a las 08H00, hora de la costa este de Estados Unidos (13H00 GMT)", indicó la fuente, sin dar más detalles sobre el programa de las discusiones ni la composición de las delegaciones

Más temprano, en su cuenta de Instagram, Kirill Dmitriev, quien en las últimas semanas ha llevado a cabo negociaciones para intentar poner fin al conflicto en Ucrania, afirmó estar "nuevamente" en Miami

La reunión tiene lugar un día antes de un encuentro previsto entre los negociadores ucranianos y rusos en Abu Dabi para discutir un plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada hace casi cuatro años

Estados Unidos afirma que ambas partes están cerca de un acuerdo, pero hasta el momento fueron "incapaces" de encontrar un compromiso sobre el territorio con el que se quedarían en un acuerdo de posguerra, según Kiev