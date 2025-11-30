Conversaciones entre Ucrania y EEUU en Florida "no son fáciles", dice fuente cercana a Kiev

Las negociaciones en curso en Florida entre representantes de Ucrania y Estados Unidos para abordar el plan estadounidense para terminar con el conflicto "no son fáciles", afirmó este domingo a la AFP una fuente cercana a la delegación de Kiev.

"El proceso no es fácil, ya que la búsqueda de fórmulas y de soluciones continúa", declaró la fuente, que precisó que las conversaciones son "constructivas".

"Todos están interesados en un resultado concreto para que haya un tema para negociaciones futuras entre Estados Unidos y Rusia", añadió.

Otra fuente con acceso a las discusiones declaró a la AFP que los estadounidenses quieren que durante esta negociación "se acuerden los puntos finales" para poder ir a Moscú.

Esta segunda fuente explicó que la formulación de estos puntos es "complicada, especialmente en lo que concierne a los territorios", ya que los estadounidenses se consideran como "mediadores, no como una parte" que apoye a Ucrania.

"Pero todos están tratando de ser constructivos y de encontrar una solución", agregó.

Estados Unidos presentó hace diez días un plan de 28 puntos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

El primer borrador fue criticado por ser considerado demasiado favorable para Rusia y fue enmendado, y ahora debe ser aprobado por ambas partes en conflicto, y por los europeos aliados de Ucrania.

Ucrania encara estas negociaciones bajo presión militar por el avance de los rusos en el frente oriental y con un gobierno lastrado por un escándalo de corrupción.

