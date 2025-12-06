Conversaciones Gaza se encuentran en momento crítico; cese fuego no se ha completado: primer ministro Qatar

DOHA, 6 dic (Reuters) -

Las negociaciones para consolidar la tregua respaldada por Estados Unidos en la guerra de Gaza se encuentran en un momento "crítico", dijo el sábado el primer ministro qatarí, jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani.

Los mediadores están trabajando para forzar el avance de la siguiente fase del alto el fuego, sostuvo al-Zani, cuyo país ha sido un mediador clave en la guerra. La violencia ha disminuido pero no ha cesado desde que entró en vigor la tregua en Gaza el 10 de octubre.

"Estamos en un momento crítico. Todavía no ha solucionado. Así que lo que hay es una pausa", dijo al-Zani.

"No podemos considerarlo todavía un alto el fuego. Un alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, que haya estabilidad de nuevo en Gaza y la gente pueda entrar y salir, lo que no es el caso en la actualidad".

Las conversaciones para alcanzar las siguientes etapas del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en el enclave palestino han continuado.

El plan prevé un Gobierno palestino tecnocrático provisional en Gaza, supervisado por una "junta de paz" internacional y respaldado por una fuerza de seguridad extranjera.

Llegar a un acuerdo sobre la composición y el mandato de esa fuerza ha sido especialmente difícil.

Desde que comenzó la tregua, Hamás ha devuelto a los 20 rehenes vivos y 27 cadáveres a cambio de unos 2.000 detenidos y presos condenados palestinos.

Aunque los combates han disminuido, Israel ha seguido atacando Gaza y demoliendo lo que considera infraestructura de Hamás. El grupo e Israel han intercambiado culpas por las violaciones.

El sábado, el Ejército israelí dijo que sus fuerzas, desplegadas tras la denominada línea amarilla de retirada acordada en el alto el fuego, habían abierto fuego contra milicianos palestinos que habían cruzado la línea, matando a tres de ellos.

(Reporte de Andrew Mills, escrito por Jaidaa Taha. Editado en español por Javier Leira)