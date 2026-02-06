-Conversaciones nucleares entre Irán y EEUU en Omán fueron un buen comienzo, según ministro iraní

(Reescribe con comentarios de ministro iraní)

Por Mohammed Benmansour, Parisa Hafezi y Nayera Abdallah

MUSCAT/DUBAI, 6 feb (Reuters) - Las conversaciones nucleares de alto riesgo entre Irán y Estados Unidos celebradas el viernes en Omán fueron un buen comienzo y continuarán, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

"Fue un buen comienzo para las negociaciones. Y hay un acuerdo para continuar las conversaciones. La coordinación sobre cómo proceder se decidirá en las capitales", declaró Araqchi a la televisión estatal iraní.

Funcionarios de ambas partes regresarán a sus países para realizar consultas y se deberá superar "el muro de la desconfianza", añadió.

Aunque ambas partes han manifestado su disposición a reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa nuclear de Teherán con Occidente, Washington quería ampliar las conversaciones para incluir los misiles balísticos de Irán, el apoyo a los grupos armados de la región y "el trato a su propio pueblo", declaró el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que no discutirán los misiles de Irán, uno de los arsenales más grandes de la región, y han afirmado que Teherán quiere que se reconozca su derecho a enriquecer uranio. Para Washington, llevar a cabo el enriquecimiento dentro de Irán es una línea roja.

