Convocadas nuevas protestas en Marruecos tras muerte de manifestantes

El recién creado colectivo de jóvenes marroquíes GenZ 212 convocó el jueves nuevas manifestaciones "pacíficas" para exigir mejores servicios de salud y de educación, al día siguiente de una noche de violencias que dejó tres muertos.

Las protestas están convocadas entre las 17:00 y 20:00 locales en 13 ciudades del reino, detalló el movimiento que nació en la plataforma Discord y del que no se conocen los fundadores.

El grupo GenZ 212, que hace referencia al indicativo telefónico de Marruecos, se describe a sí mismo como un "espacio de debate" sobre "cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción". El colectivo también afirma actuar por "amor a la patria y al rey" Mohamed VI.

Antes de su sexta noche de movilización, GenZ 212 subrayó que rechaza "cualquier forma de violencia, de vandalismo o de disturbio" y pidió a los manifestantes "respetar el carácter pacífico" del movimiento.

El primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, lamentó el jueves la muerte de tres personas durante los inéditos incidentes violentos de la víspera.

"Lamentablemente, registramos la muerte de tres personas" tras "los deplorables acontecimientos de los últimos dos días", declaró el jefe del gobierno en su primera intervención desde el inicio de las manifestaciones.

Las protestas empezaron el sábado en el sur del país tras la muerte de ocho mujeres embarazadas que habían sido admitidas en un hospital público para que les practicaran cesáreas.

El primer ministro expresó la voluntad del gobierno de "responder a las reivindicaciones sociales" de los jóvenes y mostró "su disposición a dialogar".

En sus manifestaciones, GenZ 212 corea consignas como "No queremos el Mundial, la salud es prioritaria" o "El pueblo quiere salud y educación".

El reino, que coorganizará la Copa del Mundo de fútbol de 2030 junto con España y Portugal, emprendió grandes proyectos de infraestructura como la construcción de nuevos estadios, la ampliación de la red de trenes de alta velocidad y la modernización de varios aeropuertos.

