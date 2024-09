Convocan reunión entre fiscal de Venezuela y defensa de opositor González

La defensa del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia informó que el fiscal general le convocó para una reunión este miércoles a las 17H00 locales (21H00 GMT), en momentos en que pesa una orden de captura contra el dirigente.

"He recibido una llamada de la secretaria de despacho del fiscal general de la República en la que se me convoca a una reunión a las cinco de la tarde, la cual voy a atender", dijo a periodistas el abogado José Vicente Haro, que más temprano entregó un escrito legal en nombre de González Urrutia en el que pidió "no criminalizar" la política y evitar una "persecución".

Jt/mel

AFP