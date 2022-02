BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--feb. 15, 2022--

T‑Mobile, la T‑Mobile Foundation y Ashoka dan inicio hoy al cuarto Changemaker Challenge, un concurso a nivel nacional que les ofrece a jóvenes líderes la oportunidad de llevar a otro nivel sus ideas para crear un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible.

Convocatoria a jóvenes innovadores: T‑Mobile y la T‑Mobile Foundation lanzan el cuarto Changemaker Challenge para financiar grandes ideas

Desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2022, podrán participar en el desafío Changemaker Challenge en línea jóvenes adolescentes de 13 a 18 años que residan en EE. UU. y Puerto Rico y tengan ideas audaces para impulsar el empoderamiento digital, poniendo en práctica la equidad y movilizándose por el bienestar del planeta. Seleccionaremos 15 ganadores para que tengan la oportunidad de ganar hasta $15,000 en financiamiento inicial para sus proyectos, además de un viaje con todos los gastos pagados a la sede de T‑Mobile en Bellevue, Washington, para participar en el evento de tres días del laboratorio Changemaker Lab posteriormente este año. Con el compromiso de este cuarto año, T‑Mobile y la T‑Mobile Foundation llevan invertidos cerca de 2.5 millones de dólares en el Changemaker Challenge desde el 2018.

“En un mundo donde el cambio es la única constante, el concurso Changemaker Challenge de T‑Mobile ayuda a que las personas jóvenes se desarrollen, incentivándolas a convertirse en agentes de cambio innovadoras y expertas en resolución de problemas”, señala Janice V. Kapner, directora de comunicaciones y de marca de T‑Mobile. “El Changemaker Challenge es una oportunidad para que la juventud dé rienda suelta a sus grandes ideas e impulse cambios significativos en sus comunidades. Tengo la seguridad de que estas mentes jóvenes y brillantes allanarán el camino hacia un futuro mejor para todos”.

Te contamos cómo funciona:

T‑Mobile y la T‑Mobile Foundation se asocian una vez más con Ashoka, una organización con más de 40 años de experiencia en brindar apoyo a emprendedores sociales y jóvenes agentes de cambio para que aporten nuevas ideas, con el objetivo de abordar sistémicamente las dificultades más importantes del mundo y construir un planeta en el que todos podamos poner en práctica nuestro poder para implementar cambios.

“En nuestra realidad actual, un mundo que cambia constantemente y está siempre conectado, todos deben ser innovadores para poder contribuir con eficacia”, afirmó Bill Drayton, fundador y director ejecutivo de Ashoka. T‑Mobile, la T‑Mobile Foundation y Ashoka están colaborando para garantizar que todas las personas jóvenes puedan desarrollar esta nueva habilidad fundamental.

En el Changemaker Challenge de 2021 participaron casi 300 candidatos. Dieciséis equipos ganadores presentaron sus proyectos durante el Changemaker Lab, y T‑Mobile designó no solo uno, sino CUATRO ganadores del premio mayor. Todos los equipos recibieron asesoramiento por parte de tutores empleados de T‑Mobile y expertos de Ashoka para ayudar a darles vida a sus ideas. Se presentaron proyectos innovadores, desde apps hasta soluciones de hardware inteligente para abordar dificultades globales en torno a la salud mental, los desechos domésticos, la prevención de la intoxicación por plomo y mucho más.

“El Changemaker Challenge fue una de las experiencias más increíbles”, indica Khloe Thompson, la cocreadora de Project Kares, uno de los proyectos ganadores del año pasado, cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a conectarse con mentores que puedan apoyarlos. “Uno de los mejores aspectos de formar parte de este programa fue la posibilidad de conocer a otros agentes de cambio y desarrollar una comunidad. T‑Mobile y Ashoka hicieron un trabajo fantástico al mantenernos enfocados hacia delante mientras considerábamos cómo la tecnología tiene el potencial de generar un impacto en nuestra vida cotidiana. También valoro muchísimo que el equipo de Ashoka siga poniéndose en contacto conmigo; realmente me hacen sentir que se preocupan por mi futuro”.

Las personas y los equipos que tengan ideas audaces e innovadoras pueden visitar el sitio web del concurso para obtener toda la información necesaria sobre el Changemaker Challenge de 2022.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile U.S. Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com.

Acerca de la T‑Mobile Foundation

La T‑Mobile Foundation tiene el compromiso de cambiar el mundo para siempre. La fundación impulsa el cambio positivo en nuestras comunidades apoyando causas que se concentran en el desarrollo de la juventud y ofrece oportunidades para que los empleados de T‑Mobile participen en causas que beneficien a las comunidades en las que viven y trabajan. Creada y financiada por T‑Mobile US, Inc., el IRS reconoce a la T‑Mobile Foundation como fundación privada en virtud de la Sección 501(c)(3).

Acerca de Ashoka

Ashoka es la red global más grande de emprendedores sociales líderes, individuos que poseen nuevas ideas para abordar sistémicamente las dificultades más grandes del planeta y las destrezas para gestionar la transformación de esas ideas en acciones de impacto social a nivel nacional, regional y mundial. Durante 35 años, Ashoka ha apoyado a más de 3,500 emprendedores sociales en 90 países con soluciones que abordan los problemas más apremiantes de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que cada persona sea un agente de cambio; una sociedad que responda a los desafíos de manera rápida y efectiva, y en la que cada individuo tenga la libertad, la confianza y el apoyo comunitario para abordar cualquier problema social.

