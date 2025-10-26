Convoy egipcio en Gaza para ayudar a recuperar los cuerpos de rehenes

Un convoy egipcio de vehículos y camiones que transportaban maquinaria pesada de construcción entró en la Franja de Gaza en la noche del sábado al domingo con el objetivo de ayudar a localizar los cuerpos de rehenes secuestrados por Hamás, según imágenes de AFPTV.

De acuerdo con The Times of Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó personalmente la entrada de un equipo egipcio acompañado por varios vehículos de ingeniería para colaborar en la localización de los cuerpos.

"Se trata de un equipo técnico", precisó la oficina de Netanyahu, citada por el diario. "Se desplazará al lugar únicamente para localizar a los rehenes asesinados", afirmó.

El sábado por la noche, Al Qahera News, canal de televisión vinculado al Estado egipcio, anunció el envío de un equipo hacia Gaza.

El 17 de octubre, un funcionario turco había anunciado que un equipo de 81 rescatistas enviados por Turquía para buscar cuerpos esperaba en Egipto la autorización para entrar en el territorio palestino.

Finalmente, los rescatistas turcos no obtuvieron el visto bueno de Israel.

En virtud del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, negociado sobre la base del plan del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el movimiento islamista entregó el 13 de octubre -a cambio de cerca de 2000 prisioneros palestinos- a los 20 rehenes vivos que aún permanecían retenidos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, Israel solo recuperó hasta ahora 15 de los 28 cuerpos de rehenes que Hamás se había comprometido a devolver al mismo tiempo.

El movimiento palestino afirma necesitar equipo adicional y más tiempo para recuperar los cuerpos de entre los escombros.

bur-vid-emp/sg/mab/hgs