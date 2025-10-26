Cook corre 216 yardas y dos TDs y Allen suma tres más en victoria de Bills 40-9 sobre Panthers

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — James Cook corrió para un récord personal de 216 yardas y dos touchdowns, Josh Allen contribuyó con tres anotaciones y los Bills de Buffalo regresaron el domingo de su semana de descanso con una contundente victoria de 40-9 sobre los Panthers de Carolina.

Allen mejoró a 8-0 después de la semana de descanso y estableció un récord de la NFL al convertirse en el primer jugador en correr y lanzar para un touchdown en 46 juegos, rompiendo la marca previamente mantenida por el ex quarterback de los Panthers, Cam Newton.

Los 77 touchdowns por carrera de Allen en su carrera (incluyendo juegos de playoffs) empataron a Newton como el máximo de todos los tiempos.

Allen completó 12 de 19 pases para 163 yardas para los Bills (5-2), incluyendo un lanzamiento de 54 yardas a Khalil Shakir, y corrió para dos touchdowns cortos.

Cook tuvo carreras de touchdown de 64 y 21 yardas, convirtiéndose en el tercer corredor de los Bills en correr para 200 yardas y dos touchdowns, uniéndose a Cookie Gilchrist y O.J. Simpson. Cook, quien no jugó en el cuarto cuarto, lo logró contra una defensa que había permitido solo 131 yardas por tierra en las últimas tres semanas.

La defensa de Buffalo capturó a Andy Dalton siete veces y forzó al veterano QB a cometer tres pérdidas de balón para abrir una ventaja de 40-3 en el tercer cuarto.

