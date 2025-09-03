Cook, de la Fed, dice que las “contradicciones” sobre las hipotecas no justifican su destitución

Por Daniel Wiessner

3 sep (Reuters) -

La gobernadora de la Reserva Federal expuso el martes con más detalle su oposición al intento del presidente Donald Trump de destituirla de su cargo, afirmando que era demasiado tarde para despedirla por la información hipotecaria que reveló durante su proceso de confirmación.

En una presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cook dijo que enumeró las hipotecas de tres propiedades en los formularios presentados a la Casa Blanca y al Senado de Estados Unidos en el proceso de investigación de antecedentes para su nombramiento a la Fed en 2022. Las inconsistencias eran conocidas cuando fue confirmada y no pueden dar motivos a Trump para despedirla ahora, dijo.

Trump y el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, William Pulte, a quien Trump nombró, la han acusado de cometer fraude al enumerar las tres propiedades como residencias principales cuando solicitó hipotecas, potencialmente para asegurar tipos de interés más bajos.

Trump ha dicho que eso le da motivos para despedir a Cook, la primera mujer negra en un puesto de gobernadora de la Reserva Federal. Ella ha presentado una demanda que busca bloquear su destitución sin precedentes, estableciendo una batalla legal que podría alterar las normas establecidas desde hace tiempo para la independencia de la Fed. La declaración del martes reiteró con más detalle los argumentos que presentó ante el tribunal la semana pasada como parte de la demanda.

En la audiencia, Cook dijo que en un formulario de comprobación de antecedentes enumeró una propiedad en Michigan como residencia principal y otra en Georgia como "segunda residencia". En un cuestionario separado, ella enumeró ambas casas como su "residencia actual", la propiedad de Michigan como su "residencia permanente actual", y una tercera propiedad en Massachusetts tanto como residencia actual como segunda casa y propiedad de alquiler, dijo.

"Si se trata de contradicciones faciales, como afirman el Gobierno y el presidente, los senadores o asesores de la Casa Blanca podrían haberle preguntado sobre las supuestas 'incoherencias faciales'", dijo Abbe Lowell, abogado de Cook, en el escrito.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de EEUU no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Cook ha pedido a la jueza de distrito Jia Cobb en Washington, D.C., que impida temporalmente a Trump destituirla de su cargo a la espera de nuevos litigios.

Ella dice que Trump no tiene la autoridad legal para destituirla y que las acusaciones de fraude eran un pretexto para hacerlo.

Cobb celebró una audiencia el viernes en la que un abogado de la administración Trump argumentó que destituir a un gobernador de la Fed por causa está dentro de los amplios poderes del presidente y Cobb no tenía poder para revisarlo.

Trump, republicano, atacó a la Fed por no recortar los tipos de interés durante su primer mandato en la Casa Blanca y retomó esa campaña cuando comenzó su segundo mandato en enero. Ha reprendido al presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque ha dejado de amenazar con destituirlo antes de que termine su mandato al frente del banco central en mayo.

La Fed recortó los tipos tres veces en 2024, pero los ha mantenido estables desde diciembre por la preocupación de que la agresiva remodelación de la política comercial estadounidense por parte de Trump pueda impulsar la inflación. Cook votó con Powell y la mayoría del comité de fijación de tipos del banco central en todas esas decisiones políticas.

Sin embargo, se espera ampliamente que el banco central reduzca su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual desde el rango actual del 4,25% al 4,50% en su reunión de política monetaria del 16 y 17 de septiembre. Trump ha exigido una reducción mucho más agresiva de los costes de endeudamiento. (Información de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; edición de Alexia Garamfalvi y Cynthia Osterman; editado en español por Irene Martínez)