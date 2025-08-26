Cook, de la Fed, dice que Trump no tiene autoridad para despedirla y no dimitirá
- 1 minuto de lectura'
26 ago (Reuters) -
La gobernadora de la Reserva Federal dijo el lunes que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y que ella no renunciará.
El comunicado de Cook se produjo después de que Trump le enviara una carta en la que le comunicaba que la destituía de la Fed con efecto inmediato.
"El presidente Trump pretendió despedirme 'por causa' cuando no existe ninguna causa bajo la ley y no tiene autoridad para hacerlo", dijo Cook en un comunicado. "No voy a renunciar. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como vengo haciendo desde 2022". (Información de Howard Schneider; redacción de Dan Burns; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Carlos Pedevilla: brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio pero apostó por volver a actuar
- 2
Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres
- 3
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 4
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”