Cook, de la Fed, dice que Trump no tiene autoridad para despedirla y no dimitirá

La gobernadora de la Reserva Federal dijo el lunes que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y que ella no renunciará.

El comunicado de Cook se produjo después de que Trump le enviara una carta en la que le comunicaba que la destituía de la Fed con efecto inmediato.

"El presidente Trump pretendió despedirme 'por causa' cuando no existe ninguna causa bajo la ley y no tiene autoridad para hacerlo", dijo Cook en un comunicado. "No voy a renunciar. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como vengo haciendo desde 2022". (Información de Howard Schneider; redacción de Dan Burns; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)