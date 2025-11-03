Cook de la Fed: en diciembre podría haber baja de tasas, pero dependerá de la información

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) - La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook dijo el lunes que considera que la reunión de la Fed de diciembre está "abierta" para un posible recorte de tasas, pero que tomará su decisión basándose en la información de una serie de fuentes, posiblemente en ausencia de datos del Gobierno retrasados por el cierre federal.

"Estamos en un momento en el que los riesgos para ambos lados del doble mandato son altos. Mantener las tasas demasiado altas aumenta la probabilidad de que el mercado laboral se deteriore bruscamente. Bajar las tasas demasiado subiría la probabilidad de que las expectativas de inflación se desanclen", dijo Cook, según un texto preparado para la Brookings Institution.

"Como siempre, determino la postura de mi política monetaria en cada reunión basándome en los datos que se reciben", agregó.

"Este es un momento difícil para dar un discurso sobre las perspectivas económicas", dijo, citando la falta de nuevos datos del Gobierno sobre el empleo, la inflación y el crecimiento económico desde que comenzó un cierre de la Administración federal el 1 de octubre.

Pero "no estamos volando a ciegas", dijo, y explicó que los responsables monetarios y el personal analizan las fuentes administrativas disponibles, los datos del sector privado, y las numerosas encuestas que la Fed realiza entre las empresas y los hogares.

Esos datos, dijo, confirman hasta ahora su percepción de que la inflación se mantendrá "algo alta debido a los efectos arancelarios y sujeta a riesgos al alza", mientras que el mercado laboral "sigue siendo sólido", pero se está enfriando y está sujeto a un descenso más rápido de lo esperado.

Cook votó a favor del recorte de tasas de un cuarto de punto de la semana pasada porque mantenía la política "modestamente restrictiva" para luchar frente la inflación, y reflejaba su creencia de que ahora mismo los riesgos para el mercado laboral son mayores que la amenaza de una inflación más rápida de lo esperado.

Cook, la primera mujer negra nombrada para la Junta de Gobernadores de la Fed, fue acusada por el Gobierno de Donald Trump de falsear información en una solicitud de hipoteca de vivienda, y el presidente Donald Trump dijo a principios de este año que la iba a despedir.

Cook impugnó su destitución ante un tribunal federal, y hasta ahora ha sido bloqueada por jueces federales.

El caso está pendiente ante el Corte Suprema de Estados Unidos, con una audiencia prevista para enero. Fue nombrada miembro de la Fed por el expresidente Joe Biden para un mandato que se extiende hasta 2038. (Reporte de Howard Schneider. Editado en Español por Manuel Farías)