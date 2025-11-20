Cook de la Fed ve riesgo de "caídas desmesuradas de los precios de los activos"

20 nov (Reuters) - Los precios históricamente elevados de la renta variable, los bonos corporativos, la vivienda y los mercados de préstamos apalancados pueden presagiar un gran retroceso de las valoraciones, dijo el jueves la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, aunque predijo que es improbable que una caída de este tipo lleve a todo el sistema financiero a una espiral descendente.

"Actualmente, mi impresión es que existe una mayor probabilidad de que haya caídas desmesuradas de los precios de los activos", dijo Cook en unas declaraciones preparadas para su presentación en un acto organizado por la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown.

"Sin embargo, dada la resistencia general del sistema, no veo el tipo de debilidades que se manifestaron de forma tan dolorosa en la Gran Recesión y, por tanto, no veo que las posibles caídas del precio de los activos planteen riesgos para el sistema financiero", agregó.

Cook, que no se refirió a las perspectivas económicas ni a la política monetaria de forma directa en sus observaciones preparadas, también dijo que no ve el rápido crecimiento del crédito privado como una amenaza actual para la estabilidad financiera, aunque añadió que merece la pena vigilarlo.

No obstante, Cook dijo que sí ve algunas vulnerabilidades en la liquidez del mercado debido a la amplia y creciente huella de los fondos de cobertura en los mercados de valores del Tesoro.

Y aunque la adopción de la inteligencia artificial generativa en la negociación podría contribuir a la estabilidad del mercado financiero, por ejemplo eliminando el tipo de sesgos que pueden hacer que los operadores humanos corran todos a la vez hacia las salidas, también plantea riesgos, señaló.

"Hay indicios de ambas cosas", dijo Cook. "Han surgido áreas que hay que vigilar de cerca, así como posibles formas en que nos beneficiaremos de esta nueva tecnología".

