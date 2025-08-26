Cook pedirá una decisión judicial para continuar en su puesto: comunicado de la Fed

26 ago (Reuters) - La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, cuya destitución está siendo solicitada por el presidente Donald Trump, que la acusa de declaraciones falsas sobre sus hipotecas, buscará la aprobación de un tribunal para continuar en su puesto, dijo la Fed en un comunicado el martes.

"Lisa Cook ha indicado a través de su abogado personal que impugnará rápidamente esta acción en los tribunales y buscará una decisión judicial que confirme su mandato para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como miembro confirmado por el Senado de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal", dijo la Fed.

"Como siempre, la Reserva Federal acatará cualquier decisión judicial", añadió. (Reporte de Ann Saphir, edición de Franklin Paul. Editado en español por Natalia Ramos)