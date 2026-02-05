Cook ve riesgos de mayor inflación y pide cautela antes de bajar las tasas de interés

Por Ann Saphir

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, señaló el miércoles que no apoyará otra bajada de ⁠las tasas de interés hasta que ⁠vea más pruebas de que las presiones sobre los precios están remitiendo, y dijo que le preocupa más el estancamiento de la inflación que el debilitamiento ⁠del mercado ‌laboral.

"En ​este momento, veo que los riesgos se inclinan hacia una mayor inflación", dijo Cook ante ​el Club Económico de Miami, una semana después de unirse a la mayoría de ‌sus colegas del banco central estadounidense en una votación de ‌10 a 2 a favor de mantener ​estable la tasa de interés oficial, tras haber recortado los tipos de interés en sus tres reuniones anteriores.

"A finales del año pasado pusimos en marcha muchas medidas de flexibilización y creo que, dada la situación del mercado laboral y la inflación, este es el momento adecuado para esperar y ver qué sucede", dijo. La política monetaria es actualmente "muy ligeramente restrictiva", señaló.

El objetivo de la Fed para los costes de los ⁠préstamos a corto plazo es actualmente del 3,50%-3,75%, y tras la decisión de la semana pasada, el presidente de la ​Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central está "bien posicionado" para evaluar cuándo o si será necesario otro recorte de tipos.

Los mercados financieros están descontando actualmente dos recortes más de las tasas de interés, ambos después de que finalice el mandato de Powell en mayo.

El presidente Donald Trump, que ha presionado a la Fed para que recorte las tasas de interés antes y más rápidamente ⁠de lo que lo ha hecho, nominó la semana pasada al exgobernador de la Fed Kevin Warsh ​para suceder a Powell, en parte porque Warsh apoya los recortes que Trump desea.

COOK NO HIZO COMENTARIOS SOBRE LOS INTENTOS DE DESTITUIRLA

El año pasado, Trump intentó destituir a Cook por supuestas declaraciones falsas en sus solicitudes ‍de hipoteca, una iniciativa que ella ha demandado para detener en un caso que actualmente se encuentra ante la Corte Suprema.

Cook dijo que había recibido un "gran apoyo" de amigos, compañeros y excompañeros en las últimas semanas, y dijo que no haría comentarios sobre el caso, que se considera en general como un referéndum sobre el ​poder del presidente para ejercer control sobre la Fed.

"Puedo decir que es un honor formar parte de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal", dijo. "Seguiré desempeñando las funciones que he jurado en ese cargo en nombre del pueblo ‍estadounidense".

