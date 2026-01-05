"Cooperación, sí, intervención, no", dice la presidenta de México sobre EEUU tras operación en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó nuevamente el lunes la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que México está a favor de la cooperación con Washington en la lucha antidrogas pero no acepta ni la subordinación ni la intervención en su territorio.

La declaración de la mandataria sigue a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, insinuando una acción militar en México para combatir los cárteles de la droga.

"Rechazamos de manera categórica la intervención en asuntos internos de otros países", dijo Sheinbaum al leer una declaración sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela durante su conferencia de prensa diaria.

Además, reveló que durante el fin de semana habló sobre el asunto con sus homólogos de España, Pedro Sánchez, y de Colombia, Gustavo Petro.

La presidenta señaló que "la acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI" y remarcó que cada nación tiene "el derecho inalienable" de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas.

Sheinbaum enfatizó que México está cooperando con Washington en el combate contra los cárteles de la droga para evitar que los estupefacientes sigan llegando al país vecino, pero también para pacificar el territorio mexicano. "No queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven ni en México ni en ningún otro lugar del mundo", dijo, y agregó que su administración ha reducido en un 35% los homicidios dolosos, se ha incautado de cientos de toneladas de drogas y ha extraditado a decenas de delincuentes.

Al mismo tiempo, subrayó que es necesario frenar la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas entre los estadounidenses, y dijo que la cooperación debe ser sobre la base del respeto.

"Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y somos un país libre y soberano, cooperación sí, subordinación e intervención, no", dijo.

(Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)