Copa Africana de Naciones: Abren las puertas si el estadio está vacío

Lo reveló una fuente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la cual confirmó una registrada durante algunos partidos de la fase de grupos del torneo en disputa en Marruecos, que comenzaron con grandes espacios vacíos en las gradas que se fueron llenando gradualmente.

Por ejemplo, en el partido que Camerún le ganó ayer por 1-0 a Gabón en Agadir por la primera fecha del Grupo F, las gradas se llenaron durante la primera mitad a pesar de la incesante lluvia, con 35.000 espectadores previstos al final en un recinto con capacidad para 45.000 personas.

A su vez, en el partido que República Democrática del Congo le ganó el pasado martes 23 por 1-0 a Benín por el Grupo C en el estadio Al Medina de Rabat, la asistencia casi se duplicó, pasando de las 6.000 personas previstas a 13.000 espectadores.

La misma fuente indicó que los organizadores abrieron las gradas unos 20 minutos después del inicio para permitir la entrada gratuita, todo ello de acuerdo con la CAF.

Mostrar estadios llenos o casi llenos es un objetivo importante para los organizadores de la Copa Africana de Naciones 2025, dado que Marruecos organizará con España y Portugal el Mundial de 2030, que también disputará partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La plataforma oficial de venta de entradas de la CAF mostró hoy localidades disponibles para casi todos los partidos restantes de la fase de grupos con precios a partir de 100 dirhams (unos 9 euros) mientras que los únicos duelos de los próximos días con entradas agotadas son, comprensiblemente, Marruecos-Mali y Marruecos-Zambia, además de Argelia-Burkina Faso y Argelia-Guinea Ecuatorial. (ANSA).