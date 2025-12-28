Copa Africana de Naciones: Argelia a octavos de final

Amad Diallo abrió el marcador a los 51' para Costa de Marfil, campeón defensor que en el debut venció por 1-0 a Mozambique, mientras que Junior Tchamadeu empató cinco minutos después para Camerún, que en la jornada inaugural superó por idéntico resultado a Gabón.

El empate entre Costa de Marfil y Camerún en el estadio de Marrakech dejó a ambas selecciones con 4 puntos, uno más que Mozambique, mientras que Gabón sigue último sin unidades.

Faisal Bangal abrió el marcador a los 37' y Geny Catamo aumentó la ventaja a los 42', de penal, para Mozambique, pero Pierre-Emerick Aubameyang descontó en el quinto minuto adicionado de la etapa inicial para Gabón.

Diogo Calila volvió a aumentar la diferencia para Mozambique a los 52', mientras que Alex Moussounda marcó el segundo gol de Gabón a los 76' del partido disputado en el estadio de Agadir, otra de las sedes elegidas por Marruecos, anfitrión del certamen.

Costa de Marfil enfrentará a Gabón y Camerún se medirá con Mozambique en los partidos de la tercera y última fecha del Grupo F previstos el miércoles 31, el mismo día que concluirá el Grupo E, donde Argelia ya confirmó su presencia en octavos de final por anticipado al igual que Egipto (B) y Nigeria (C).

Argelia selló su boleto al vencer por 1-0 a Burkina Faso con un gol que Riyad Mahrez marcó con un penal a los 23' del partido disputado en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

De esta manera, Argelia llegó a 6 puntos, pues debutó en el Grupo E con una goleada por 3-0 contra Sudán, que se recuperó al vencer por 1-0 a Guinea Ecuatorial en el estadio Mohammed V de Casablanca con un gol en contra de Coco (74').

Argelia enfrentará en la tercera y última fecha a Guinea Ecuatorial, que el debut perdió por 2-1 contra Burkina Faso, que definirá el segundo puesto con Sudán, pues ambos suman 3 unidades. (ANSA).