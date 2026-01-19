Copa Africana de Naciones: CAF evaluará sanciones

La CAF emitió un comunicado al día siguiente de la coronación de Senegal en Rabat, pero en el texto no menciona a los "Leones de la Teranga" ni a su DT Pape Thiaw, quien ordenó a sus jugadores abandonar el campo luego que el árbitro congoleño Jean Jacques sancionó un penal para Marruecos por una presunta falta de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz.

"La CAF condena el comportamiento inaceptable de ciertos jugadores y árbitros durante la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado durante los partidos, en particular el dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores", se lee en el comunicado.

"La CAF está revisando todas las grabaciones y remitirá el asunto a los organismos pertinentes para que se tomen las medidas pertinentes contra los responsables", completa la nota de la entidad continental, cuya decisión puede condicionar a Senegal en el Mundial 2026.

Pape Gueye, mediocampista de 26 años del Villarreal, estableció la victoria de Senegal en el cuarto minuto de la etapa inicial del tiempo suplementario con un violento zurdazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco de Marruecos custodiado por Bono.

Senegal, que hasta ahora sólo había ganado la Copa Africana de Naciones en 2021 y perdió las finales de 2002 y 2019, estuvo a punto de abandonar la definición en protesta por la decisión de Jacques de sancionar el penal tras revisar la acción en el VAR, lo cual fue reclamado durante 20 minutos por "Leones de la Teranga".

El capitán Sadio Mané instó a sus compañeros a desestimar la orden del DT Pape Thiaw de retirarse a los vestuarios luego que Jacques decidió sancionar el penal que Edouard Mendy atajó a Brahim Díaz, quien sorprendió al "picar" el balón.

El malestar de los jugadores de Senegal había comenzado antes de la jugada del penal, pues Jacques sancionó una presunta falta de Idrissa Gueye sobre Achraf Hakimi antes de cabecear contra un palo, tras lo cual su compañero Ismaila Sarr abriera el marcador para "Leones de la Teranga".

Como Jacques hizo sonar el silbato ante la caída de Hakimi tras la presunta infracción de Gueye, el juego se vio interrumpido antes de que Sarr marcara su gol y, en consecuencia, el árbitro congoleño no se vio obligado a revisar la acción en el VAR.

"Me pareció una locura no jugar porque el árbitro nos había cobrado un penal, aunque fuera en el último minuto, aunque fuera injusto. Personalmente, prefiero perder antes que dejar mal parado a nuestro fútbol en el mundo", argumentó Mané, de 33 años.

"Lamentablemente, también presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el campo de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto", enfatizó Infantino, quien presenció la final.

"Las horribles escenas que presenciamos deben ser condenadas y no deben repetirse jamás. Reitero que no tienen cabida en el fútbol", completó el presidente de la FIFA.

En tanto, la Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) anunció que presentará un recurso formal ante la CAF y la FIFA en relación con el abandono temporal del terreno de juego por parte de los "Leones de la Teranga".

La FRMF solicita a ambos organismos que "examinen la retirada de la selección senegalesa del terreno de juego, así como los acontecimientos que rodearon esta decisión tras la sanción del árbitro de un penal que los expertos consideraron correcto por unanimidad".

"Esta situación tuvo un impacto significativo en el correcto desarrollo del partido y el rendimiento de los jugadores", completa la nota de la federación de Marruecos, que buscaba su segundo título del torneo, el cual ganó únicamente en 1976 (perdió la final de 2004).

"Le pido perdón al fútbol", expresó Pape Thiaw en diálogo con la cadena BeInsport por ordenarle a sus jugadores que abandonaran el campo tras la sanción del penal.

El entrenador explicó que tomó esa decisión porque estaba en desacuerdo con las decisiones del árbitro, pero aclaró que "después de pensarlo, los dejé volver al campo".

"Se puede reaccionar en caliente. Aceptamos los errores del árbitro. No deberíamos haberlo hecho, pero ya está hecho, y ahora pedimos disculpas al fútbol", completó Pape Thiaw, quien fue acusado por colega marroquí Walid Regragui de haber "arruinado la imagen del fútbol africano con un comportamiento vergonzoso" y no pudo terminar su rueda de prensa debido a los abucheos de los periodistas locales.

También contó su pesar Brahim Díaz, jugadores del Real Madrid, quien aseguró en redes sociales tener el "corazón destrozado" por el penal fallado.

"Soñé con este título gracias a todo su cariño, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo.

Luché con todas mis fuerzas, sobre todo con el corazón. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Les ofrezco mis más sinceras disculpas", escribió Brahim Díaz, quien fue el máximo artillero del torneo.

"Será difícil sanar, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré hasta que algún día pueda corresponder a todo este cariño y ser un orgullo para el pueblo marroquí", prometió Brahim Díaz, de 26 años.

