Copa Africana de Naciones: CAF reveló sanciones tras caótica final

La CAF también anunció que Thiaw deberá pagar una multa de US$100.000 por haber ordenado a sus jugadores que abandonaran el campo en protesta luego que el árbitro congoleño Jean Jacques sancionara un penal para Marruecos por una presunta falta de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz.

El entrenador senegalés fue castigado por la CAF por "conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio e integridad y daño a la imagen del fútbol" durante la final disputada el pasado domingo 18.

Algunos aficionados de Senegal intentaron ingresar al campo de juego desde las gradas del estadio Moulay Abdellah de Rabat en protesta por la decisión de Jacques de sancionar el penal que Brahim Díaz malogró al "picar" el balón, una decisión que no engañó al arquero Edouard Mendy.

La final pudo continuar luego que el delantero Sadio Mané convenció a sus compañeros de Senegal de retornar al campo para completar del partido que "Los leones de la Teranga" ganaron gracias a un gol de Pape Gueye.

La CAF también sancionó con dos partidos a los delanteros senegaleses Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr por "conducta antideportiva hacia el árbitro".

Asimismo, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) recibió una multa de US$615.000 "por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes, que dañaron la imagen del fútbol".

La CAF también sancionó con tres fechas y una multa de US$100.000 al mediocampista marroquí Ismael Saibarie y con dos partidos a su compatriota y defensor Achraf Hakimi, mientras que la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) recibió una multa de US$200.000.

Las sanciones entrarán en vigor durante las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones 2027, trigésima sexta edición del torneo continental que se jugará en Kenia, Tanzania y Uganda.

