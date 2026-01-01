Copa Africana de Naciones: Cisma en selección de Gabón

Gabón se despidió de la Copa Africana de Naciones en disputa en Marruecos tras perder por 3-2 con el campeón defensor, Costa de Marfil, idéntico resultado al que sufrió contra Mozambique luego de haber debutado con una derrota por 1-0 contra Camerún.

"Ante la vergonzosa actuación de las 'Panteras', el gobierno decidió despedir al cuerpo técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y retirar del plantel a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", expresó Mamboula por TV.

Pocas horas después de su difusión, el video del anuncio fue retirado de las plataformas oficiales del ministerio y de los canales digitales del canal de TV, para ser republicado más tarde.

"Esto debilita parte de nuestra identidad nacional. La selección nacional se enfrenta a dos grandes problemas: la falta de método y la dispersión de recursos", cuestionó a su vez el presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, en un comunicado de prensa emitido en la víspera.

Nguema prometió además "decisiones firmes y estructurales" para "restaurar el rigor, la responsabilidad y la ambición en la gobernanza del deporte nacional".

"Creo que los problemas del equipo van mucho más allá de mi modesta personalidad", escribió en tanto Aubameyang en redes sociales luego del anuncio de Mamboula sobre la selección de Gabón, que tampoco se clasificó al Mundial 2026, que contará con 9 representantes de África (República Democrática del Congo buscará su boleto en un torneo internacional de repechaje).

Aubameyang, de 36 años y autor de 40 goles en los 86 partidos que disputó con Gabón, quedó al margen de la derrota contra Costa de Marfil tras haber retornado por anticipado al Olympique de Marsella luego de haber acusado una lesión en el muslo izquierdo. (ANSA).